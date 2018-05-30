11:04 30 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 19°C
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD16.91
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.65
Поиск
Сотрудники Украинской полиции в Киеве

В СПЧ России потребуют тщательного расследования убийства Бабченко

© Sputnik / Стрингер
Общество
Получить короткую ссылку
118 0 0

В Киеве застрелили российского журналиста - как все произошло, читайте в обзоре.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Руководитель российского совета по правам человека Михаил Федотов возмущен убийством журналиста из России Аркадия Бабченко в Киеве и заявил, что совет потребует от Украины самого тщательного расследования, сообщает РИА Новости.

"Глубоко возмущен убийством известного российского журналиста Аркадия Бабченко. Тот факт, что он в последние годы работал на Украине и весьма критично высказывался по поводу российской политики, совершенно не уменьшает нашего возмущения. Мы будет требовать от украинских властей провести самое тщательное расследование этого преступления", — заявил Федотов. 

Российский журналист А.Бабченко
© Sputnik / Руслан Кривобок
Пока все спали: в Киеве убили журналиста, беспилотник США - у границ России

Российский журналист Аркадий Бабченко во вторник вечером был убит несколькими выстрелами в спину у дверей квартиры в Киеве.

Убийца ждал на лестничной клетке

Вечером во вторник врачам в Киеве позвонила женщина и сказала, что обнаружила в квартире своего мужа в крови. От ранения, предварительно в спину, он скончался, сообщило украинское МВД. Ряд украинских СМИ написали, что погибший — журналист Аркадий Бабченко.

Вскоре информацию о ранении Бабченко подтвердили на украинском телеканале ATR, где в последнее время работал журналист, затем о его смерти в соцсети Facebook сообщил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко.

По словам Геращенко, журналист ходил в магазин за хлебом, убийца поджидал его на лестничной клетке в подъезде. Когда Бабченко открыл дверь квартиры, убийца сделал несколько выстрелов в спину. Журналист скончался в машине скорой помощи. Соседка убитого в Киеве журналиста заявила, что убийца, вероятно, пользовался глушителем, поскольку выстрелов слышно не было.

Полиция открыла уголовное дело по статье "умышленное убийство". Как считают в ведомстве, у убийцы, возможно, были сообщники. Полицейские пытаются найти видеозаписи камер наблюдения и видеорегистраторов, которые могли заснять убийцу.

В МВД Украины опубликовали фоторобот подозреваемого: это мужчина 40-45 лет с седой бородой и в бейсболке, ростом около 175-180 сантиметров, телосложение среднее, есть живот, был одет в джинсовую куртку и джинсы. 

Союз журналистов России
© Sputnik / Владимир Федоренко
Союз журналистов России возмущен убийством Бабченко

Одновременно уголовное дело об убийстве завел и Следственный комитет РФ. Как отметила представитель ведомства Светлана Петренко, за последние несколько лет на Украине были убиты несколько российских граждан, в том числе журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. "Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", — сказала Петренко.

Версии причин убийства

Полиция Киева заявила, что версий происшедшего несколько, в том числе профессиональная деятельность погибшего. По мнению Геращенко, одна из версий убийства, которую будет рассматривать следствие — "действия российских спецслужб".

Глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что пока рано говорить, кто может стоять за убийством журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, но заявил, что Россия предпринимает "разные тактики для дестабилизации Украины". Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что убежден в причастности России: "русская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности".

В России связали убийство Бабченко с незащищенностью журналистов на Украине и предположили, что это может быть провокацией. Российский МИД отметил, что уровень физического насилия, убийств работников СМИ на Украине неуклонно растет, а их расследования не приводят к наказанию преступников.

"Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима", — говорится в комментарии ведомства.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, член комиссии Совфеда по информационной политике Владимир Джабаров предположил, что Киев постарается использовать смерть российского журналиста в политических целях, обвинив РФ в преследовании своих граждан. Сенатор Франц Клинцевич также назвал убийство Бабченко очевидной провокацией, цель которой — довести отношения России и Украины до "взрыва".

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что независимых и оппозиционных журналистов на Украине убивают, преступления не расследуются, в них всегда обвиняют Россию, возможно, с убийством Аркадия Бабченко произойдет то же самое. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что убийство Аркадия Бабченко в Киеве "похоже на новую кровавую провокацию". 

Сотрудники МВД Украины
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Украинская полиция об убийстве Шеремета: видео в сети мешает следствию

Очередной провокацией против России счел убийство Бабченко и главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев — в этом издании ранее работал журналист. "Это очередная провокация. Завтра пойдет слух, что это сделали российские спецагенты, чтобы уничтожить оппозиционного журналиста", — предположил он.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко заявил, что на Украине развернута "настоящая охота на журналистов". "Ни одно громкое убийство репортеров так и не было раскрыто — ни Олеся Бузины, ни Павла Шеремета. Идут массовые аресты, это настоящее наступление на свободу слова и это абсолютная беспомощность государственных структур в обеспечении свобод человека и гражданина", — подчеркнул парламентарий.

Необходимо тщательное и быстрое расследование

МИД РФ потребовал от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию убийства в Киеве. Ведомство рассчитывает, что международные инстанции и неправительственные организации возьмут под контроль ход расследования.

Глава российского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов рассказал, что возмущен убийством журналиста в Киеве и заявил, что совет потребует от Украины самого тщательного расследования. СПЧ намерен обратиться к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с призывом привлечь российских и украинских правозащитников к участию в расследовании убийства Бабченко. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что попросит украинскую коллегу Людмилу Денисову взять на контроль расследование смерти российского журналиста, "чтобы оно шло объективно, всесторонне и справедливо".

На убийство в Киеве отреагировали и международные организации. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир и неправительственный Комитет защиты журналистов (CPJ) призвали власти Украины быстро и тщательно расследовать обстоятельства гибели журналиста Бабченко.

"Я в ужасе от сообщений о том, что хорошо известный российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен у себя дома в Киеве. Я призываю украинские власти провести немедленное и полное расследование. Мои мысли с семьей журналиста", — написал Дезир в Twitter.

Союз журналистов России выразил надежду, что правоохранительные органы Украины найдут причастных к преступлению. "Нам очень жаль, что в современное время журналисты гибнут, исполняя свой профессиональный долг", — говорится в заявлении организации. "Хотим выразить глубокие соболезнования близким и всем, кто знал Аркадия Бабченко. Будем делать все, что возможно, чтобы защитить журналистов", — отмечается в заявлении. 

МИД России
© Sputnik / Максим Блинов
Москва призвала Киев оперативно расследовать убийство журналиста Бабченко

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко назвала убийство Аркадия Бабченко трагедией для всей Украины и потребовала от властей найти заказчиков и исполнителей. Она отметила, что это не первое убийство российского журналиста. "Эти люди приехали в Украину, надеясь найти защиту. Защиту своего права на свободу и права на жизнь. Требую от власти: хотя бы раз найдите заказчиков и исполнителей! Не просто возьмите под личный контроль, а реально раскройте преступление!" — добавила Тимошенко.

Талантливый человек, ненавидевший войну

Главред "Московского комсомольца" Павел Гусев рассказал, что Бабченко работал в газете военным журналистом. "Он был достаточно адекватным, смелым, очень профессионально работал. Затем ушел и работал в разных изданиях. Но его позиция в последнее время была противоположна моей. Он очень жестко высказывался против России, поддерживал все, что связано с Украиной", — сообщил Гусев РИА Новости, добавив, что каждый человек и журналист имеет право на свою точку зрения.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов отметил, что Бабченко всегда был предельно честен. "Мы были знакомы, мы часто соглашались, часто не соглашались и спорили. Он всегда был предельно честен, прежде всего, перед собой. Это вызывало раздражение, но больше всего — уважение. Мне будет его сильно не хватать", — сказал Венедиктов.

Основатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов, сотрудничавший с Бабченко, подчеркнул, что убитый журналист был талантливым человеком, который ненавидел войну, несмотря на свое военное прошлое. "Мы давно, к сожалению, не разговаривали, у нас по разным поводам были разные позиции, но это был фантастически талантливый человек. Несмотря на то, что он старшина запаса, и у него такой экстерьер боевика, он серьезно воевал в Чеченскую кампанию — он был человек, который ненавидит войну… Светлая память ему", — сказал Муратов.

Аркадий Бабченко родился 18 марта 1977 года в Москве. В 1995 году был призван в армию, служил на Северном Кавказе в войсках связи, участвовал в Первой чеченской войне. В 1997 году был уволен в запас. После начала Второй чеченской войны заключил контракт с Вооруженными силами РФ и участвовал в контртеррористической операции. Служил связистом, затем в мотострелковых войсках, командиром расчета в гранатометном взводе. В 2000 году Бабченко уволился в запас в звании гвардии старшины.

Работал военным корреспондентом в газете "Московский комсомолец", затем корреспондентом программы "Забытый полк" (НТВ — ТВ-6 — ТВС), сотрудничал с программами "Армейский магазин" (Первый канал), "Постскриптум" (ТВЦ).

Временно оставив журналистику, несколько лет был таксистом, после чего работал военным корреспондентом в "Новой газете". Автор военной прозы, публиковался в журналах "Новый мир" и "Октябрь". Среди его книг "Война", "Война и мир (по принуждению)", "Чечня Червленая", "Военно-полевой обман", "Дизелятник". Издатель журнала "Искусство войны. Творчество ветеранов последних войн".

В декабре 2016 года журналист покинул Россию после того, как неоднозначно высказался о жертвах крушения Ту-154. В феврале 2017 года он жил в Праге, в июле 2017 года — в Израиле, с августа 2017 года — в Киеве. С октября 2017 года он был ведущим программы "Prime: Бабченко" на крымско-татарском телеканале АТР.

В 2001 году Бабченко был удостоен специальной премии "За мужество в литературе" в рамках премии "Дебют". Он был лауреатом премии журнала "Новый мир" (2006, 2008), премии английского ПЕН-центра.

По теме

Лукашевич: быть журналистом на Украине крайне опасно
Следственный комитет России возбудил дело об убийстве в Киеве Бабченко
На Украине застрелили журналиста Аркадия Бабченко
Теги:
убийство, расследование, Аркадий Бабченко
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Надпись Идет заседание суда
    Срок за фотографию

    В Латвии суд приговорил к полутора годам тюрьмы железнодорожника, который отправил в Россию фотографии составов с военной техникой НАТО.

  • Пожар в лесу
    Жаркая пора

    В Литве из-за жары увеличился риск лесных пожаров - жителям республики рекомендуют воздержаться от посещения лесов и быть осторожными с огнем.

  • Архиепископ Верейский Евгений, викарий Патриарха Московского и всея Руси
    Выбор сделан

    Собор Эстонской православной церкви Московского патриархата избрал нового митрополита Таллиннского и всея Эстонии.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
    Визовое признание

    Минск и Москва близки к тому, чтобы снять все проблемные вопросы во взаимном признании виз, заявил глава МИД Беларуси.

  • Дамаск, Сирия
    Дипломатический разрыв

    Грузия решила разорвать дипломатические отношения с Сирией из-за признания Дамаском независимости Абхазии и Южной Осетии.

  • Автомобиль волонтеров
    Чистое озеро

    Три часа по бездорожью, чтобы очистить озеро от стекла и полиэтилена: активисты акции "Чистый Амткял" провели субботник на берегу водоема в Кодорском ущелье.

  • Новая памятная банкнота достоинством в 2 тысячи сомов
    Денежная инновация

    Памятную банкноту номиналом 2 тысячи сомов признали самой инновационной в мире за использование новейшего защитного элемента.

  • Деньги в чемодане, архивное фото
    Главный инвестор

    Россия является лидером по уровню инвестиций в Таджикистан – российские капиталы составляют 20% от общих вкладов.

  • Эмблема Росатома, архивное фото
    Мирный атом

    Делегация госкорпорации "Росатом" прибыла с визитом в Узбекистан, чтобы обсудить дальнейшее развитие сотрудничества в сфере мирного атома.

  • Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев
    Важнейшее событие

    Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев прокомментировал признание Дамаском государственной независимости республики.

  • Надпись Идет заседание суда
    Срок за фотографию

    В Латвии суд приговорил к полутора годам тюрьмы железнодорожника, который отправил в Россию фотографии составов с военной техникой НАТО.

  • Пожар в лесу
    Жаркая пора

    В Литве из-за жары увеличился риск лесных пожаров - жителям республики рекомендуют воздержаться от посещения лесов и быть осторожными с огнем.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Концерт БИ-2 в Кишиневе
Горизонт событий: яркое шоу "Би-2" в Кишиневе поразило зрителей
Мигрант во Франции спас ребенка, висящего на балконе пятого этажа
Мигрант во Франции спас ребенка, висящего на балконе пятого этажа
Все градоначальники Кишинева
Все градоначальники Кишинева за более, чем 200 лет

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться