"Пропагандистский эффект": Захарова прокомментировала ситуацию с Бабченко

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что журналист Аркадий Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект.
"То, что Бабченко жив, — лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно", — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Накануне была распространена информация, которую потом официально подтвердили, что Бабченко застрелили 29 мая на лестничной клетке его дома.
Украинская полиция возбудила дело по статье "умышленное убийство", рассматривались несколько версий, в том числе профессиональная деятельность журналиста.
Глава СБУ Василий Грицак заявил на брифинге, что журналист Аркадий Бабченко жив>>>
Однако в среду выяснилось, что репортер жив, а его "гибель" оказалась инсценировкой.