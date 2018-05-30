"Пропагандистский эффект": Захарова прокомментировала ситуацию с Бабченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав ситуацию вокруг журналиста Аркадия Бабченко, заявила, что "в историю был заложен пропагандистский эффект".

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что журналист Аркадий Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект.

"То, что Бабченко жив, — лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Накануне была распространена информация, которую потом официально подтвердили, что Бабченко застрелили 29 мая на лестничной клетке его дома.

© Sputnik / Руслан Кривобок Бабченко жив, а его убийство оказалось инсценировкой

Украинская полиция возбудила дело по статье "умышленное убийство", рассматривались несколько версий, в том числе профессиональная деятельность журналиста.

Глава СБУ Василий Грицак заявил на брифинге, что журналист Аркадий Бабченко жив>>>

Однако в среду выяснилось, что репортер жив, а его "гибель" оказалась инсценировкой.