Песков: история с Бабченко доказывает - быть журналистом на Украине опасно

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Ситуация вокруг инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве не меняет представления о том, что журналистом на Украине быть опасно. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

"Это не меняет нашего отношения к Украине как к стране, где быть журналистом опасно. Сути ситуации это не меняет. Это, наверное, только меняет, что, слава богу, этот человек остался жив. А в остальном, скажем так, история по меньшей мере странная", — сказал журналистам Песков.

© Sputnik / Виталий Белоусов "Пропагандистский эффект": Захарова прокомментировала ситуацию с Бабченко

Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ тогда заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. При этом он вновь обвинил российские спецслужбы в причастности к попытке покушения. По словам Грицака, в организации покушения подозревают гражданина Украины, он задержан и дает показания.

"Он должен отвечать за свои слова. Если говорит, то должен отвечать за свои слова, иначе будет выглядеть как британские коллеги", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к этим обвинениям.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.