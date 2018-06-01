22:02 01 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 22°C
Прямой эфир
  • EUR19.71
  • USD16.95
  • RUB0.27
  • RON4.25
  • UAH0.65
Поиск
Массивный пояс астероидов вокруг звезды, равной по размеру Солнцу

Смотри в оба: астропрогноз на июнь 2018 года

© AFP 2018 / NASA
Общество
Получить короткую ссылку
28 0 0

Астрологический прогноз на июнь 2018 года от звездоведа Стеллиума Аспектуса.

Главные фазы Луны, то есть, Новолуние и Полнолуние выпадают на — 13 июня в 22:45 Новолуние и на 28 июня в 7:54 Полнолуние.

Массивный пояс астероидов вокруг звезды, равной по размеру Солнцу
© AFP 2018 / NASA
Кому звезды сулят богатырское здоровье в 2018 году

В Новолуние ничего нового не начинаем, следим за здоровьем. Наш организм слабо сопротивляется разным вирусам и микробам. Оставляем машину в гараже и стараемся удержать внутреннее равновесие.

В Полнолуние противопоказаны любые хирургические вмешательства, при работе с острыми, режущими инструментами соблюдаем максимум осторожности. Даже малый порез может дать обильное кровотечение. И в эту фазу машину оставляем на парковке потому что увеличивается количество ДТП.

В Новолуние и Полнолуние ничего не сеем и не сажаем.

Пророчества митрополита Варлаама о Молдове начинают сбываться >>>

21 июня — Летнее Солнцестояние. Самый длинный день в году, в котором закладывайте фундамент будущих планов.

С 26 июня до 28 августа Марс отправляется в свой ретроградный период. В это время не рекомендуется менять место работы, не покупать технику, плановую хирургическую операцию стоит отложить, это травмоопасный период — главное, берегите область головы, максимум осторожности при работе с открытым огнем и кипятком, возникает путаница в финансах.

Вячеслав Бонча
© Sputnik / Виктор Толочко
Астролог о последствиях солнечного затмения

Летом, естественно, мы заняты ремонтом. Начатый ремонт на ретроградном Марсе будет длиться долго и нудно. Сбывается пожелание одесситов — "Чтобы ты всю жизнь занимался ремонтом!".

В нынешнем прогнозе мы закладываем новую рубрику, которая несомненно поможет многим. Самую большую ошибку совершают люди, начиная "новую жизнь", бросая курить, употреблять алкоголь, в понедельник. Это самый бедный, с точки зрения энергетики, день недели. А о каком блестящем достижении можно мечтать, когда в основе малое количество энергетики?!

Наука и мистика: клады Молдовы и пророчество Ванги >>>

В наших случаях звезды приходят на помощь и советуют бросать вредные привычки, избавляться от слов-паразитов и рвать отношения с псевдо-друзьями в ущербный четверг перед Новолунием. В июне — это 7 июня. С утра мысленно просим у Космоса поддержку в реализации наших желаний. Вкладываем в наше желание всю нашу силу.

Вячеслав Бонча
© Sputnik / Виктор Толочко
Астролог назвал страны, которые туристам стоит избегать

Люди, которые воспользовались этим советом, признавались, что ущербный четверг действительно творит чудеса.

Наблюдаем за нашим астрологическим светофором и отмечаем дни, в которые можно и в которые нельзя делать определенные вещи.

8, 9, 16, 17 июня горит зеленый свет для тех, кто хочет приобрести средство транспорта, купить запчасти или же сделать необходимый ремонт.

Предсказания Нострадамуса на 2018 год: падение кометы и землетрясения >>>

3, 4 июня тот же зеленый свет горит для женщин, которые красят волосы. 19 июня они могут сходить к косметологу, посетить сауну или же затеять генеральную уборку.

14, 15 июня так спланируйте время, чтобы львиная доля приходилась на различные мероприятия, проведенные с детьми.

Зеленый свет сменяется красным, и 22, 23, 24 июня не покупайте никаких обнов, а, тем более, не обувайте и не надевайте ничего нового, даже если и очень захочется появиться на каком-то празднике в новом платье или костюме.

Спортивные снегурочки - архивное фото
© AP Photo / Brandon Dill
Рекомендации астролога всем знакам зодиака: как привлечь любовь и удачу

8 и 9 июня к зубному и протезисту не ходить! Визиты могут оказаться не совсем удачные.

На востоке не употребляют выражение "сегодня 9-й лунный день", то есть сатанинский день, а называют его символ. Сразу все становится понятным. Вот они символы, говорящие сами за себя.

19-й лунный день — паук. Разного рода мошенники, искусители расставляют сети искушений и обманов. Он начнется 3 июня в 0:38.

Как экстрасенсы в Молдове помогают раскрытию убийств >>>

29-й лунный день, самый опасный, его символ — гидра, спрут. Вы же знаете, что спрут сначала выпускает темную жидкость, которая опутывает жертву и очень легко ее завоевывает.

Обманы, ложные информации, разгул темных сил, которые всеми средствами пытаются сбить человека с пути Света. В этот день самая сильная защита — это смирение. Человек идет по жизни, неся мир, покой, радость и тишину. Он начинается 13 июня в 4:48 и завершается в тот же день в 22:46.

Знаки зодиака
© Flickr / Telping
Международный день астрологии: история и интересные факты

Не сатанинские, но тоже опасные дни говорят сами за себя своим символом. 23-й лунный день начнется 7 июня в 4:00 и завершится 8 июня в 2:23. Его символ — Макара, пернатый крокодил. Нельзя гневаться, решать вопросы применением насилия. Желательно исключить животную пищу и отдать предпочтение молочной.

Экстрасенс предрекает новый мировой кризис >>>

Жаба, болото — это символы 26 лунного дня. Его начало 10 июня с 3:11 до 11 июня в 3:37. В этот день нельзя ругаться, кричать, много и без пользы говорить. Лучше всего молчать и делать свое дело. Потому что любой разговор не по делу обесточивает человека.

И завершает наш прогноз самый гармоничный, самый светлый лунный день — 28-й. Он попадает на 12 июня с 4:08 и длится до 13 июня в 4:48. Символ говорит сам за себя — Лотос, священный цветок Востока. В этот день происходит алхимия души. Желание быть лучше и чище удовлетворяется сполна. Пусть же этот день с его светлым символом длится у вас все 365 дней (366) в году!

Света и Радости желаю!

По теме

Астролог: самый опасный кризис у человека наступает в 29 лет
Козерог рыбе - не товарищ: астролог о том, как найти вторую половину
Цискаридзе: стоит ли верить астрологии и гаданиям
Астролог о том, когда граждане Молдовы заживут обеспеченно и богато
Теги:
предстаказания, астропрогноз, астрология, звезды, июнь
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • НЛО
    НЛО или НАТО?

    Загадочные белые круги в небе наблюдали жители сразу нескольких городов Латвии – мнения, что это, разделились.

  • Контрабанда сигарет
    Закурить не найдется?

    На Вильнюсском железнодорожном вокзале сотрудники таможни задержали партию контрабандных сигарет, которая оценивается примерно в 900 тысяч евро.

  • Стеклянные небоскребы квартала Маакри
    На сто лет вперед

    В Таллинне открылась международная конференция "Следующие сто лет", посвященная 100-летию Эстонской Республики и обсуждению будущего страны.

  • Верблюды пасутся на футбольном поле в Барановичах, видео
    Футбольное пастбище

    Цирк шапито приехал в Барановичи и выпустил верблюдов пастись на тренировочном поле местного футбольного клуба.

  • Источник с минеральной водой в Боржомском парке
    За здоровьем в Грузию

    Медицинский туризм в Грузию за год вырос более чем на 60% - с января за оздоровительными процедурами в страну приехали почти 14 тысяч иностранцев.

  • Митинг, посвященный признанию Абхазии Сирийской Арабской Республикой
    Большая работа

    Президент Абхазии Рауль Хаджимба оценил решительность Сирии в деле признания его республики и рассказал о предстоящей работе в отношениях с Дамаском.

  • В Азербайджане перевернулся автобус с грузинскими школьниками
    Опасная экскурсия

    Автобус, который вез грузинских школьников на экскурсию в Баку, столкнулся с грузовиком и перевернулся на трассе в Азербайджане.

  • Ара Баблоян
    Московские встречи

    Делегация Национального Собрания Армении во главе с председателем Арой Баблояном четвертого июня отправится в Москву с двухдневным визитом.

  • Дрон в воздухе, иллюстративное фото
    На взлет!

    Министерство обороны Казахстана разъяснило правила использования беспилотных летательных аппаратов на территории республики.

  • Президент РЮО посетил торжественный митинг на 4-й военной базе
    Гарант безопасности

    Российская гвардейская военная база является гарантом безопасности Южной Осетии, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

  • НЛО
    НЛО или НАТО?

    Загадочные белые круги в небе наблюдали жители сразу нескольких городов Латвии – мнения, что это, разделились.

  • Контрабанда сигарет
    Закурить не найдется?

    На Вильнюсском железнодорожном вокзале сотрудники таможни задержали партию контрабандных сигарет, которая оценивается примерно в 900 тысяч евро.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Международная программа Футбол ради Дружбы представляет собой площадку для привлечения детей к занятиям этим видом спорта.
Футбол для дружбы: как президент Молдовы принимал юных "послов" мундиаля
Сюрприз для самых маленьких в Кишиневском аэропорту в День защиты детей
В Кишиневском аэропорту сегодня все внимание – детям
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться