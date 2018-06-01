Смотри в оба: астропрогноз на июнь 2018 года

Главные фазы Луны, то есть, Новолуние и Полнолуние выпадают на — 13 июня в 22:45 Новолуние и на 28 июня в 7:54 Полнолуние.

© AFP 2018 / NASA Кому звезды сулят богатырское здоровье в 2018 году

В Новолуние ничего нового не начинаем, следим за здоровьем. Наш организм слабо сопротивляется разным вирусам и микробам. Оставляем машину в гараже и стараемся удержать внутреннее равновесие.

В Полнолуние противопоказаны любые хирургические вмешательства, при работе с острыми, режущими инструментами соблюдаем максимум осторожности. Даже малый порез может дать обильное кровотечение. И в эту фазу машину оставляем на парковке потому что увеличивается количество ДТП.

В Новолуние и Полнолуние ничего не сеем и не сажаем.

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21 июня — Летнее Солнцестояние. Самый длинный день в году, в котором закладывайте фундамент будущих планов.

С 26 июня до 28 августа Марс отправляется в свой ретроградный период. В это время не рекомендуется менять место работы, не покупать технику, плановую хирургическую операцию стоит отложить, это травмоопасный период — главное, берегите область головы, максимум осторожности при работе с открытым огнем и кипятком, возникает путаница в финансах.

© Sputnik / Виктор Толочко Астролог о последствиях солнечного затмения

Летом, естественно, мы заняты ремонтом. Начатый ремонт на ретроградном Марсе будет длиться долго и нудно. Сбывается пожелание одесситов — "Чтобы ты всю жизнь занимался ремонтом!".

В нынешнем прогнозе мы закладываем новую рубрику, которая несомненно поможет многим. Самую большую ошибку совершают люди, начиная "новую жизнь", бросая курить, употреблять алкоголь, в понедельник. Это самый бедный, с точки зрения энергетики, день недели. А о каком блестящем достижении можно мечтать, когда в основе малое количество энергетики?!

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В наших случаях звезды приходят на помощь и советуют бросать вредные привычки, избавляться от слов-паразитов и рвать отношения с псевдо-друзьями в ущербный четверг перед Новолунием. В июне — это 7 июня. С утра мысленно просим у Космоса поддержку в реализации наших желаний. Вкладываем в наше желание всю нашу силу.

© Sputnik / Виктор Толочко Астролог назвал страны, которые туристам стоит избегать

Люди, которые воспользовались этим советом, признавались, что ущербный четверг действительно творит чудеса.

Наблюдаем за нашим астрологическим светофором и отмечаем дни, в которые можно и в которые нельзя делать определенные вещи.

8, 9, 16, 17 июня горит зеленый свет для тех, кто хочет приобрести средство транспорта, купить запчасти или же сделать необходимый ремонт.

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3, 4 июня тот же зеленый свет горит для женщин, которые красят волосы. 19 июня они могут сходить к косметологу, посетить сауну или же затеять генеральную уборку.

14, 15 июня так спланируйте время, чтобы львиная доля приходилась на различные мероприятия, проведенные с детьми.

Зеленый свет сменяется красным, и 22, 23, 24 июня не покупайте никаких обнов, а, тем более, не обувайте и не надевайте ничего нового, даже если и очень захочется появиться на каком-то празднике в новом платье или костюме.

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8 и 9 июня к зубному и протезисту не ходить! Визиты могут оказаться не совсем удачные.

На востоке не употребляют выражение "сегодня 9-й лунный день", то есть сатанинский день, а называют его символ. Сразу все становится понятным. Вот они символы, говорящие сами за себя.

19-й лунный день — паук. Разного рода мошенники, искусители расставляют сети искушений и обманов. Он начнется 3 июня в 0:38.

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29-й лунный день, самый опасный, его символ — гидра, спрут. Вы же знаете, что спрут сначала выпускает темную жидкость, которая опутывает жертву и очень легко ее завоевывает.

Обманы, ложные информации, разгул темных сил, которые всеми средствами пытаются сбить человека с пути Света. В этот день самая сильная защита — это смирение. Человек идет по жизни, неся мир, покой, радость и тишину. Он начинается 13 июня в 4:48 и завершается в тот же день в 22:46.

© Flickr / Telping Международный день астрологии: история и интересные факты

Не сатанинские, но тоже опасные дни говорят сами за себя своим символом. 23-й лунный день начнется 7 июня в 4:00 и завершится 8 июня в 2:23. Его символ — Макара, пернатый крокодил. Нельзя гневаться, решать вопросы применением насилия. Желательно исключить животную пищу и отдать предпочтение молочной.

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Жаба, болото — это символы 26 лунного дня. Его начало 10 июня с 3:11 до 11 июня в 3:37. В этот день нельзя ругаться, кричать, много и без пользы говорить. Лучше всего молчать и делать свое дело. Потому что любой разговор не по делу обесточивает человека.

И завершает наш прогноз самый гармоничный, самый светлый лунный день — 28-й. Он попадает на 12 июня с 4:08 и длится до 13 июня в 4:48. Символ говорит сам за себя — Лотос, священный цветок Востока. В этот день происходит алхимия души. Желание быть лучше и чище удовлетворяется сполна. Пусть же этот день с его светлым символом длится у вас все 365 дней (366) в году!

Света и Радости желаю!