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Министерство иностранных дел России

МИД России готов помочь Юлии Скрипаль вернуться на родину

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Чтобы Юлия Скрипаль смогла вернуться на родину, Россия готова оказать всяческое содействие, заявил Артем Кожин.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Россия готова оказать любую помощь Юлии Скрипаль для возвращении на родину. Об этом сообщил заместитель официального представителя министерства иностранных дел РФ Артем Кожин, которого цитирует РИА Новости.

Ранее в видео, записанном для агентства Рейтер, Юлия Скрипаль сказала, что рассчитывает вернуться в Россию. Она также упомянула о помощи, которую ей предлагало посольство в Лондоне, но отметила, что не желает прибегать к его услугам.

"Появление на прошлой неделе видеообращения Юлии Скрипаль, безусловно, обнадеживает в плане того, что она жива и находится в добром здравии. Отрадно, что Юлия собирается вернуться на родину. Готовы оказать ей в этом все необходимое содействие", — заявил Кожин. 

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Кожин отметил, что непонятно, насколько свободна Юлия Скрипаль в своих высказываниях, остается неясным, в каких условиях она сейчас находится, и может ли она беспрепятственно общаться с внешним миром.

"Поэтому при всем уважении к ее частной жизни мы не снимаем вопрос о предоставлении консульского доступа к нашим согражданам", — заявил Кожин.

Кожин отметил, что "явная скованность" Юлии в видеообращении может быть свидетельством того, что ей не хватает "моральной и психологической поддержки родственников". Кожин напомнил, что британские власти дважды отказали двоюродной сестре Юлии Виктории в визе, чиня "искусственные препятствия".

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.

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Теги:
родина, возвращение, содействие, помощь, МИД России, Артем Кожин, Юлия Скрипаль, Солсбери, Россия
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