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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Вышинского оставили под арестом

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (36)
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Апелляция адвокатов Кирилла Вышинского 1 июня была отклонена - апелляционный суд в Херсонской области заявил, что доводы защиты Вышинского о необоснованности подозрения в адрес журналиста безосновательны.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Апелляционный суд Херсонской области оставил под арестом главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Такое решение было принято по итогам заседания в пятницу, на котором рассматривалась апелляция адвокатов.

Сам Вышинский заявил после, что не сомневался в подобном исходе.

В рамках заседания Вышинский заявил, что поддержка международного сообщества снизила давление на него на Украине.

"Отдельно я хочу поблагодарить международное сообщество за оказанное внимание к моей скромной персоне и внимание к ситуации с преследованием журналистов на Украине. Я уверен, что это в какой-то степени снижало давление не только на меня, но и на моих коллег", — сказал Вышинский в суде. 

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
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Он также отдельно поблагодарил президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что обратили внимание на его дело и отношение к журналистам на Украине.

Вышинский обратил внимание и на то, что считает незаконным арест и дальнейшее содержание под стражей.

"Я по-прежнему считаю, что все, что сделала прокуратура и следственное управление Службы безопасности Украины является формой давления на меня, считаю свой арест незаконным и содержание под арестом также считаю незаконным", — сказал Вышинский в суде.

Он также подчеркнул, что это дело — способ надавить на него, а процесс назвал "пытками".

Вышинский попросил защиты у президента России Владимира Путина.

"Я обращаюсь к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты", — сказал Вышинский. 

Кирилл Вышинский
© Photo: Facebook / Кирилл Вышинский
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Кроме того, руководитель портала РИА Новости Украина объявил о выходе из украинского гражданства.

"Я принял для себя очень непростое решение. Чтобы прекратить безосновательное давление на меня и на моих друзей, для прекращения устранения меня из профессии и из жизни… я решаю обратиться к президенту Украины Петру Порошенко, с которым я знаком лично… Я считаю себя только гражданином Российской Федерации", подчеркнул Вышинский.

Он добавил, что гордился паспортом гражданина Украины.

"Но я не вижу другого способа, чтобы снять давления с моих близких, с моих друзей… Я надеюсь, что скорейшее окончание спецоперации СБУ позволит многим людям почувствовать себя спокойней", — сказал он. 

Стенд МИА Россия сегодня , архивное фото
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
Вслед за арестом Вышинского, Киев внес "Россию сегодня" в санкционный список

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Сторона защиты 21 мая опротестовала это решение.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (36)

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Теги:
аппеляция, отклонение, решение, суд, Апелляционный суд Херсонской области, Кирилл Вышинский
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