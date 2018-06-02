Загадка сломанных чемоданов раскрыта

В сети появилось видео, объясняющее, почему при авиаперелетах чемоданы с вещами часто ломаются.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Жительница Австралии обнародовала видеозапись того, как в аэропорту на Гавайях работник воздушной гавани крайне небрежно бросает чемоданы вниз.

"Открылась тайна всех моих сломанных чемоданов. Это наземная служба аэропорта Гонолулу, загружающая рейс Hawaiian Airlines в Финикс", — пишет автор видео Ванесса Марш.

The mystery of all my broken suitcases is solved — this is the ground crew at Honolulu loading up a @HawaiianAir flight to Phoenix. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ pic.twitter.com/rPwVobqXZO — Vanessa Marsh (@vanessaleemarsh) 9 мая 2018 г.

​Представители авиакомпании ответили пассажирке, увидев этот ролик.

"Алоха, Ванесса, нам очень неприятно это видеть, и мы благодарны, что вы привлекли наше внимание. То, как обращаются с этими сумками — неприемлемо, и наши сотрудники управления аэропортовыми службами занимаются данной ситуацией. Спасибо!", — сказано в сообщении.

Пользователи сети в своих комментариях под опубликованным роликом рассказали, что в 2015 году в том же аэропорту сотрудники сломали инвалидное кресло. Другие сообщают о случаях потери багажа.

Кстати, похожие видео из аэропортов разных городов мира периодически появляются в Интернет-пространстве, вызывая обоснованную волну возмущений, так как практически каждый, кто хоть раз летал самолетом, при получении багажа обнаруживал свой чемодан сломанным.