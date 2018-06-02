В штаб-квартире ООН прозвучал вальс Евгения Доги: с чем это связано

О том, что в рамках официального мероприятия прозвучала музыка молдавского и советского композитора, рассказала Мария Захарова.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Заслуженная артистка России Зара и российский постпред при ООН Василий Небензя станцевали вальс под музыку молдавского и советского композитора Евгения Доги в рамках презентации ЧМ-2018 по футболу, прошедшей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом в субботу написала на своей странице в соцсети Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Организатором презентации выступило представительство РФ при ООН. В холле штаб-квартиры была развернута небольшая экспозиция со стендами с информацией о предстоящем турнире и городах, которые его примут, несколько мониторов, на которых транслировались ролики чемпионата, а также фигура талисмана предстоящего чемпионата – волка Забиваки в человеческий рост. Был организован и небольшой фуршет с закусками.

"В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке вчера прошла презентация чемпионата мира по футболу в России, организованная нашим постпредством. Получаю восторженные отзывы. Говорят, так в стенах всемирной организации футбол еще не чествовали, хотя эти стены видели многое", — написала Захарова.

Среди приглашенных на мероприятие был и генеральный секретарь ООН португалец Антониу Гутерреш, который признался, что собирается приехать в Россию на мундиаль.

"Отдельное спасибо Заре, "артисту ЮНЕСКО во имя мира" и послу ЧМ-2018 — она откликнулась на приглашение моментально, изменила гастрольный график и по-настоящему украсила это мероприятие. А их вальс с Василием Небензей под музыку Евгения Доги покорил всех", — заключила Захарова.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. В турнире помимо команды страны-хозяйки примут участие еще представители 31 страны.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.