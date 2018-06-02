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Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев

Киселев: Киеву нужны не журналисты, а лишь статисты и шпионы

© RIA Novosti . Vladimir Trefilov
Общество
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (37)
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Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал попытку СБУ завербовать журналистку РИА Новости во время выполнения редакционного задания.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Попытка СБУ завербовать журналиста РИА Новости Ирину Высокович, прибывшую в украинский Херсон освещать судебный процесс, это очередной пример пренебрежения Киевом профессией журналиста, им нужны лишь статисты и шпионы, заявил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

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Корреспондент РИА Новости Ирина Высокович сообщила, что 1 июня ее попытались завербовать сотрудники Службы безопасности Украины. Это произошло в Херсоне, куда она приехала на суд против обвиненного в госизмене главреда РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского. После нескольких часов беседы с СБУ, которая не была оформлена протоколом, журналистку вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости. Высокович отпустили, она смогла вернуться в Литву.

"Эта попытка вербовки — ещё один пример пренебрежения со стороны киевского режима профессией журналиста. Журналиста они хотели превратить в шпиона, в их агента. Лишь такие им и нужны. Журналистов же они расстреливают, взрывают, депортируют и сажают за "госизмену"", — сказал Киселев РИА Новости.

По его словам, Киеву вместо журналистов нужны статисты, как в случае с Аркадием Бабченко, которого якобы застрелили в Киеве, а на следующий день было сообщено об инсценировке покушения.

"Ещё вместо журналистов им нужны статисты, чтобы уложить их в лужу свиной крови, как Бабченко. Интересно, как ещё они придумают поступать с журналистами, лишь бы те не занимались своей профессией. Ведь профессиональная журналистика не совместима с жизнью нынешнего киевского режима, пришедшего к власти в результате вероломного госпереворота", — подчеркнул гендиректор МИА "Россия сегодня".

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Бабченко заявил на пресс-конференции в Киеве 31 мая, что при подготовке инсценировки его смерти использовалась свиная кровь. После случая с инсценировкой ряд европейских государств и журналистских организаций выразили недоумение в связи с действиями Киева и осудили их.

Ветеран СВР, член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов, комментируя ситуацию вокруг журналиста Высокович, заявил, что РФ в состоянии защитить своих журналистов, подвергающихся давлению со стороны украинских спецслужб, нивелировать эти угрозы и предпринять ответные действия. Он подчеркнул, что Украина "провалилась" как правовое государство, а ее госинституты находятся в агонии.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Сторона защиты 21 мая опротестовала это решение, однако суд отклонил апелляцию.

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© Sputnik / Евгений Биятов
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Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (37)
Теги:
вербовка, преследование, журналист
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