По качеству дорог Молдова - между Нигерией и Мозамбиком

Наша страна ожидаемо вошла в десятку государств с самыми плохими дорогами в мире.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Молдова вошла в десятку стран с худшими в мире дорогами. Наша страна занимает 128 место по этому показателю в списке из 137 стран и находится между Нигерией и Мозамбиком.

© Sputnik / Мирослав Ротарь В Молдове решили необычным способом бороться с ямами на дорогах

Список государств с самыми худшими и лучшими дорогами опубликован в рамках отчета "Индекс глобальной конкурентоспособности 2017-2018". Для оценки качества дорог применяется шкала от одного до семи, однако высший балл не удалось получить ни одной стране.

Самые плохие дороги в мире, как выяснилось, в Мавритании, которая получила два балла. Второе и третье место с конца — у Демократической Республики Конго и Гаити (2,1 балла). Четвертое и пятое места — Мадагаскар и Гвинея (2,2 балла). Затем следуют Йемен (2,3 балла), Парагвай (2,4 балла), Украина (2,4 балла), Мозамбик (2,5 балла) и Молдова (2,5 балла).

Возглавляют рейтинг самых лучших дорог в мире Объединенные Арабские Эмираты. В десятку лидеров также вошли Сингапур, Швейцария, Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия, Австрия и США.