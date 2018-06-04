Нелегальные мигранты в Европу попадают десятками тысяч

Первый зампредседателя комитета по экономике и финансам Европарламента рассказал о том, как изменилась в Европе ситуация с незаконной миграцией.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. В течение первых трех месяцев этого года 20 тысяч нелегальных мигрантов попали в Европу. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил первый замглавы комитета по экономике и финансам Европарламента Маркус Фербер на международной конференции "Вызовы современных миграционных процессов".

© AP Photo / Santi Palacios Исчезнувшие: более тысячи мигрантов пропали без вести в мире в 2018 году

"Миграционные потоки сокращаются. В 2017 году было 200 тысяч нелегальных переходов границы, а в первые три месяца этого года где-то 20 тысяч человек пересекли границу. В основном, к нам направляются люди из стран Магриба. Те цифры, которые у нас сейчас есть, в любом случае меньше, чем в 2014-2015 годах", — сказал Фербер.

Он также обратил внимание, что на маршрутах на пути в Европу многие мигранты и беженцы, в первую очередь женщины, сталкиваются с насилием.

В 2017 году более 75% детей и женщин стали жертвами сексуального насилия, сообщил Фербер.