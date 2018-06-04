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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Прошение Вышинского об отказе от гражданства Украины отправлено Порошенко

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (40)
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Прошение об отказе Вышинского от гражданства Украины отправлено Порошенко – адвокат.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Прошение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского об отказе от украинского гражданства направлено в администрацию президента Петра Порошенко, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Мы отправили данное прошение", — сказал Доманский в эфире телеканала "Россия 1". 

В то же время он отметил, что "окончательного подтверждения, что оно уже в администрации (президента Украины), нет", отмечает РИА Новости.

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Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко.

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Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Сторона защиты 21 мая опротестовала это решение, однако суд отклонил апелляцию.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства. 

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В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.

Согласованная акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина прошла перед зданием посольства Украины в России в центре Москвы 18 мая. На ней присутствовали порядка 200 человек — известные журналисты, члены партии ЛДПР, "Единой России", представители ОНФ.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (40)

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Теги:
прошение, гражданство, отказ, Андрей Доманский, Кирилл Вышинский, Петр Порошенко, Украина, Общество
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