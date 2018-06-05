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Почему девушки конкурса "Мисс Америка" остались без купальников

© Photo : GTG Entertainment (1989 – 2001)
Общество
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Организаторы известного конкурса "Мисс Америка" исключили из программы традиционное дефиле в купальниках.

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Организаторы конкурса "Мисс Америка" исключили из программы соревнования традиционное дефиле участниц в купальниках.

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О новой философии конкурса сообщила Гретхен Карлсон, которая в 1989 году завоевала звание "Мисс Америка", а ныне возглавляет попечительский совет Miss America Organization.

"Мы больше не бессодержательное шоу. Мы соревнование", — заявила Карлсон, которую цитирует РИА Новости.

Часть конкурса, посвященную позированию в купальных костюмах, займет интерактивное общение девушек с членами жюри.

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© AP Photo / Lynne Sladky
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Кроме того, организаторы отменили выход конкурсанток в вечерних платьях. Теперь участниц будут просить появляться в привычной для них одежде, которая наиболее выражает их личный стиль.

Конкурс Miss America по новым правилам состоится 9 сентября.

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В конце 2017 года руководство конкурса "Мисс Америка" ушло в отставку на фоне скандала с перепиской, в которой содержались пренебрежительные высказывания в отношении участниц, a также в грубых выражениях обсуждались их тела и интимная жизнь.

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Теги:
куальник, дефиле, девушки, "Мисс Америка", США, Общество
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