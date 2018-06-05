Опасный вирус: что надо знать, отправляясь в отпуск на море

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© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Россиян предупредили о ближневосточном остром респираторном синдроме в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Роспотребнадзор России предупреждает о ближневосточном остром респираторном синдроме в Арабских Эмиратах, где зафиксирован лабораторно подтвержденный случай в Абу-Даби. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сайт российского ведомства.

"По информации Национального института здравоохранения Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) от 16 мая 2018 года, один лабораторно подтвержденный случай ближневосточного острого респираторного синдрома (MERS-CoV) зарегистрирован в госпитале Абу-Даби, где пациент находится на лечении в настоящее время", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что пациент — коренной житель ОАЭ вернулся из Саудовской Аравии, где посещал верблюжью ферму. "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уведомлена об этом случае. Проводится эпидемиологическое расследование на ферме, которую посещал больной", — добавили в Роспотребнадзоре.

"На 28 мая имеется информация о 2207 лабораторно-подтверждённых случаев MERS-CoV в мире, включая 787 смертельных случаев, зарегистрированных начиная с сентября 2012 года", — говорится в сообщении.

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Ближневосточный острый респираторный синдром (MERS-CoV) вызывается коронавирусом, который был впервые обнаружен в 2012 году в Саудовской Аравии. Симптомы напоминают тяжелый грипп с признаками пневмонии. Предполагается, что источником инфекции являются животные (верблюды). Лечение симптоматическое, вакцины не разработаны.

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Теги:
пневмония, море, отпуск, заражение, вирус, опасность, отдых, Роспотребнадзор, Абу-Даби, ОАЭ, Москва, Россия, Медицина и здоровье
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