Симоньян вызвала Порошенко на дуэль по русскому языку

Маргарита Симоньян предложила Петру Порошенко дуэль, но речь не об оружии, а о диктанте по русскому языку.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила президенту Украины Петру Порошенко устроить дуэль, используя в качестве оружия диктант по русскому языку.

Так Симоньян прокомментировала критику со стороны политика, которую он высказал в интервью изданию El Pais.

"Вызываю Порошенко на дуэль. В качестве оружия — диктант по русскому языку. Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового фейкньюса", — написала Симоньян в Twitter.

Вызываю Порошенко на дуэль. В качестве оружия — диктант по русскому языку.



Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового фейкньюса. https://t.co/NGdqtInEq0 — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 6 июня 2018 г.

​Во время интервью журналист испанской газеты задал главе государства вопрос о восхвалении Сталина, которое якобы имеет место в России. Он упомянул, в частности, о том, что Симоньян после президентских выборов назвала Владимира Путина "вождем".

"Я полагаю также, что глава RT знает, что термин "вождь" в русском языке означает "фюрер", — заявил в ответ Порошенко и призвал "не верить российским СМИ".