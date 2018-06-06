Симоньян вызвала Порошенко на дуэль по русскому языку

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила президенту Украины Петру Порошенко устроить дуэль, используя в качестве оружия диктант по русскому языку.
Так Симоньян прокомментировала критику со стороны политика, которую он высказал в интервью изданию El Pais.
"Вызываю Порошенко на дуэль. В качестве оружия — диктант по русскому языку. Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового фейкньюса", — написала Симоньян в Twitter.
Вызываю Порошенко на дуэль. В качестве оружия — диктант по русскому языку.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 6 июня 2018 г.
Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового фейкньюса. https://t.co/NGdqtInEq0
Во время интервью журналист испанской газеты задал главе государства вопрос о восхвалении Сталина, которое якобы имеет место в России. Он упомянул, в частности, о том, что Симоньян после президентских выборов назвала Владимира Путина "вождем".
"Я полагаю также, что глава RT знает, что термин "вождь" в русском языке означает "фюрер", — заявил в ответ Порошенко и призвал "не верить российским СМИ".
Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слез. Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у вас?https://t.co/YAk5R87P5N— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 5 июня 2018 г.