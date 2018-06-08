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Гороскоп

Точный астрологический прогноз на 11-17 июня: не упустите шанс

© PIXABAY / herwigclaeys0
Общество
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Что несет нам самый сложный период месяца, и какие шансы на не стоит упускать на неделе с 11 по 17 июня.

Колумнист Sputnik Грузия, известный астролог Михаил Цагарели рассказал, что несет нам самый сложный период месяца и какие шансы на не стоит упускать на неделе с 11 по 17 июня

Нас ждет самый сложный период в июне. Связано это, в-первую очередь, с тем, что 13 июня, в среду – новолуние. А новолуние – это соединение энергии солнца и луны, которые друг с другом не дружат и всегда находятся в антагонизме. Поэтому это частенько вызывает травматизм, аварийность, конфликтность в социуме.

В это время будут допускаться разного рода ошибки. У некоторых людей могут возникнуть проблемы со здоровьем. Так что надо максимально осторожно действовать: ничего нового и важного не начинать, не иметь никаких серьезных намерений, тем более не решать серьезные жизненные вопросы. В этот день надо заниматься каждодневными делами, перейти на более спокойный ритм жизни.

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Кроме этого, надо обращать внимание на любую информацию и тщательно перепроверять ее, дабы не допустить ошибок.

Что делать на новолуние?

В новолуние можно думать, намечать и создавать определенные планы, но никак не реализовывать их. 

Если погода нам позволит, в новолуние можно показать новой луне монетку или купюру денег, но желательно все же монетку. Если не успеваете 13 июня, не страшно, можно и 14-го. По народному поверью считается, что данный ритуал привлекает финансы, ваш бюджет.

Энергетика земли негативная, поэтому она негативно действует на настроение людей, на их энергетику и состояние здоровья. Поэтому в это время больше, чем в другой период, могут возникать разного рода проблемы, в том числе и психоэмоциональные.

Планета ума и коммуникаций Меркурий 12 июня войдет в знак Рака. Это состояние тоже будет создавать различные проблемы: во время переговоров, в отношениях между людьми.

У людей будет больше маниакально плохих мыслей. Эти тенденции могут усилиться, тем более все это будет происходить накануне новолуния.

Иллюзии и личные отношения

12 и 13 июня резко может меняться настроение, больше проявляться эмоциональная нестабильность и, что самое главное, усилятся иллюзии. Будьте осторожнее. Всегда действуйте и думайте, опираясь на прагматизм, на реализм. Иначе вы можете оказаться в состоянии иллюзии.

Вы будете приписывать людям те качества характера, которых у них нет. Не создавайте себе воздушные замки, потому что когда они разрушатся, это будет очень тяжело и неприятно.

В четверг, 14 июня планета любви, красоты и чувств Венера переходит в знак Льва, где будет находиться до 11 июля. Это событие повлияет на личные отношения людей, в которых появится больше артистизма. Появится больше возможностей проявить любовные качества характера.

Могут проявляться определенная поспешность в действиях и решениях, иногда эгоизм, неправильное распределение финансов, помпезность в отношениях, а также излишняя претенциозность. Эти негативные качества, конечно, лучше держать в узде, под самоконтролем.

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Однако в связи с переходом Венеры в знак Льва есть и положительные тенденции. У людей повысится энергетика, и они станут более энергичными. Поэтому сейчас можно возвести личные отношения на более активный уровень. В этом время можно проявлять и свои лучшие творческие качества характера.

Интуиция или молитва? 

Требует внимания 16 июня, потому что здесь планеты Сатурн и Меркурий создают оппозицию. Поэтому будет труднее реализовывать идеи. Для их реализации людям потребуются двойные усилия, упорство и трудолюбие, иначе реализация идей будет под большим вопросом. Тем не менее в этот день неплохо создавать какие-то планы на будущее, хорош этот день для контактов и встреч, для решения стратегических вопросов.

С 16 по 21 июня планета фантазии Нептун становится стационарной, из-за чего в людях усиливается интуиция. Она будет помогать людям делать правильные выводы. Кроме этого, в этой зоне чудеса будет делать молитва.

Поэтому чем больше мы будем молиться, тем благотворнее она будет отражаться на нашей жизни и здоровье, а также на духовном развитии.

Финансы, путешествия, любовь

Тем, кто занимаются финансами и вопросами бизнеса, нужно помнить, что 11 июня будет сложным днем. Здесь планы могут рушиться, отношения с компаньонами могут быть на грани разрыва, есть большой риск стать жертвой мошенников. Так что будьте предельно осторожны! А вот 12 и 17 июня время неплохое для заключения контрактов, деловых связей. Но кроме 13 числа!

С 11 по 14 июня лучше ничего не планировать, потому что все пойдет по иному сценарию. Но если вы любите приключения, не боитесь неожиданных поворотов, тогда смело в путь. 15-17 июня без крайней необходимости тоже не очень-то стоит отправляться в поездки.

Что касается любовных отношений, то 11 июня вероятны ссоры, вспышки ревности. Этот день неблагоприятен для зачатия и бракосочетания. А вот с 12 по 17 июня вполне хороший период для признания в чувствах и для романтических знакомств.

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Теги:
гороскоп, неделя, Общество
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