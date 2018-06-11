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Пожар, архивное фото

Пока все спали: крушение самолета, пожар в Порумбенах и новая лихорадка

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Что произошло минувшей ночью - читайте в традиционной утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. В районе японского острова Окинава потерпел крушение истребитель ВВС США F-15, отмечает РИА Новости. 

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Самолет, который был приписан к базе ВВС США "Кадена", упал в море к югу от острова, в восьмидесяти километрах от города Наха — административного центра префектуры. Крушение произошло во время тренировочного полета вскоре после взлета.
Пилот катапультировался и был спасен японскими силами самообороны. Он получил перелом ноги, его жизни ничто не угрожает.

Министр обороны Ицунори Онодэру потребовал от США "досконального обеспечения безопасности полетов" в связи с крушением истребителя. Он добавил, что американцы должны принять меры, исключающие повторение подобного в будущем.

На свалке в Порумбенах вспыхнул пожар

К счастью, никто не пострадал, а после того, как на место происшествия прибыли два пожарных расчета, очаг возгорания был потушен. Дело в том, что на мусорной свалке в Порумбенах часто происходят возгорания. 

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И это уже далеко не первый пожар, который возникает на свалке. 

Трамп продолжил традицию Twitter-дипломатии 

Президент США Дональд Трамп  вновь подверг критике премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а заодно и страны ЕС и одновременно выложил фотографию с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает РИА Новости.

"Справедливая торговля теперь должна называться глупой торговлей, если она не взаимна. Согласно канадскому релизу, они зарабатывают почти 100 миллиардов долларов в торговле с США (думаю, они хвастались и попались на этом!). Минимум 17 миллиардов! Налог на молочные продукты для нас (США — ред.) 270%. И затем Джастин (Трюдо — ред.) обижает (США — ред.), когда его призвали к ответу!", — написал Трамп. 

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Судя по всему, в последнем предложении Трамп имел в виду пресс-конференцию Трюдо в субботу по окончании саммита G7 в Канаде, во время которой премьер, в частности подверг критике решение США о введении пошлин на импорт канадской стали и алюминия. 

Неизвестная лихорадка

Роспотребнадзор рассказал о вспышке неизвестной лихорадки в Уганде и попросил туристов учитывать эту информацию при возможных поездках в страну, пишет РИА Новости.

"Вспышка не диагностированного инфекционного заболевания среди 14-ти детей, девять из которых скончались на востоке Уганды, стала причиной разбирательства в парламенте страны 24 мая. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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Теги:
пока все спали, крушение, самолет, пожар, Молдова, Кишинев, Общество
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