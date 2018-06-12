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Встреча Трампа и Ким Чен Ына

Пока все спали: встреча Трампа и Ким Чен Ына и помилование коровы

© AFP 2018 / Saul Loeb
Общество
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КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретились в Сингапуре на первом в истории саммите КНДР и США. В начале встречи они, улыбнувшись, пожали руки перед камерами.

"Это честь для меня. У нас будут отличные отношения, у меня нет никаких сомнений", — сказал Трамп, которого цитирует РИА Новости.

Он не пояснил, имеет ли он в виду отношения на личном уровне или отношения между странами. Президент также выразил надежду на то, что переговоры будут "крайне успешными".

Со своей стороны, Ким Чен Ын выразил надежду, что Пхеньян и Вашингтон преодолеют проблемы в их отношениях.

"Мы прибыли сюда все преодолев, хотя прошлое сковывало нам ноги и мешало слышать и видеть", — отметил северокорейский руководитель.

"Это правда", — подтвердил Трамп. 

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В Берлине считают, что провокация Трампа грозит Европе новым расколом

Беседа в формате один на один продлилась, как и было запланировано протоколом, около 45 минут. Президент США заявил, что переговоры были "очень и очень хорошими", и что удастся решить "большие проблемы и большие дилеммы". Свои отношения с лидером КНДР он оценил как "отличные".

Мэй назвала условие возвращения России в G8

Премьер-министр Тереза Мэй отметила, что имелась "веская причина", по которой G8 превратилась в G7. 

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"Любые разговоры о возможности возвращения России за стол переговоров G8 не могут иметь места до тех пор, пока Россия не изменит своего отношения к вопросу Крыма", — сказала Мэй в ответ на вопрос представителя лейбористов Бена Брэдшоу.

На прошлой неделе в ходе саммита "Большой семерки" в Канаде президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возвращения России в состав организации. Высказывание американского лидера большинство участников встретили жесткой критикой.

Только премьер Италии Джузеппе Конте отметил, что надеется на восстановление формата "Большой восьмерки" с Россией в числе участников.

В Болгарии помиловали корову Пенку, сбежавшую за пределы ЕС

Бегство коровы произошло еще 12 мая, когда Пенка отбилась от стада. 

Рабочие во Франции
© AP Photo / Michel Euler
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Она, путешествуя самостоятельно, пересекла границу с Сербией, не входящей в ЕС.

Нарушительницу обнаружили сербские фермеры, они и вернули корову в Болгарию. После обследования у нее не нашли никаких болезней. Однако общеевропейские нормативы требуют, чтобы коровы, ввезенные в ЕС без сертификата о здоровье, направлялись на бойню.

История Пенки попала в СМИ и вызвала широкий международный резонанс. Петиция в адрес властей ЕС с просьбой помиловать животное собрала 25 тысяч подписей. За корову лично вступился легендарный британский музыкант Пол Маккартни, отмечает РИА Новости.

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Теги:
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