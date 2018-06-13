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Сейсмограф

Пока все спали: землетрясение, освобождение заложников и аресты

© AFP 2018 / NICOLAS ASFOURI
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (29)
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Что произошло минувшей ночью - читайте в традиционной утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Владелец лодочной станции, откуда отправился на Волгу катамаран, при столкновении которого с баржей погибли 11 человек, задержан, сообщает РИА Новости. 

Работа спасателей на месте столкновения баржи и катамарана на Волге
© Ruptly . МЧС РФ
Как работают спасатели на месте столкновения баржи и катамарана на Волге

Как считают в Следственном комитете, 47-летний гендиректор ООО "Пристань" не попытался помешать выходу катамарана в акваторию реки.

Маломерное судно вместимостью 12 человек, на борту которого 16 человек, столкнулось с буксиром вечером в понедельник на Волге возле острова Голодный рядом с Волгоградом, в километре от берега.

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Как заявили в Росморречфлоте, теплоход шел строго по фарватеру и не мог маневрировать. Жертвами трагедии стали 11 человек.

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,4

Эпицентр подземных толчков располагался в точке с координатами 50,3 градуса северной широты и 156,8 восточной долготы. Это в 73 километрах юго-восточнее Северо-Курильска. Очаг землетрясения находился на глубине 75 километров, сообщает РИА Новости.

Трамп о Ким Чен Ыне: "забавный парень"

Президент США Дональд Трамп заявил, что сразу поладил с лидером КНДР Ким Чен Ыном на встрече в Сингапуре. 

Трамп и Ким Чен Ын
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"Мы очень хорошо поладили с самого начала… Мы стали говорить о том, что надо денуклеаризовать страну, и он это понял, он с этим не спорил", — сказал Трамп, которого цитирует РИА Новости.

"Он сильный парень. Люди спрашивают, каков он. У него очень хороший характер, он забавный, и он очень-очень умный, прекрасный переговорщик. Он парень очень стратегического склада", — добавил президент США, говоря о Ким Чен Ыне.

Пекин подтвердил визит Помпео в Китай

По приглашению члена госсовета КНР, министра иностранных дел КНР Ван И, государственный секретарь США Майк Помпео 14 июня прибудет с визитом в Китай. 

Константин Кокарев
© Photo: РИСИ
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Представитель внешнеполитического ведомства КНР отметил, что во время визита стороны обсудят развитие китайско-американских отношений, а также обменяются мнениями по наиболее важным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Это первая поездка Помпео в Китай в качестве госсекретаря США, отмечает РИА Новости.

В Париже освободили всех заложников

Им ничего не угрожает. Злоумышленник задержан, сообщает МВД Франции. Ранее стало известно, что неизвестный захватил заложников в Париже и потребовал связать его с иранским посольством. Он удерживал трёх человек, в том числе беременную женщину.

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Теги:
события, пока все спали, Общество
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