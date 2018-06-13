Мужчина заявил жене: "Или я, или твои 30 бультерьеров", и она сделала выбор

Спустя четверть века совместной жизни англичанка обнаружила, что ее муж совсем не так сильно любит собак, как ей казалось, и очень плохо знает свою жену.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. "Или я, или твои собаки", — сказал житель британского города Барнхэм в графстве Саффолк Майк своей жене Лиз, почувствовав, что больше не может жить в компании 30 бультерьеров.

Необычный ультиматум 53-летний Майк Хаслам поставил своей 49-летней супруге после 25 лет счастливой совместной жизни, сообщают британские СМИ. Решение Лиз было быстрым — не задумываясь, она выбрала своих бультерьеров, оставив обескураженного мужа размышлять, что не так с их браком.

Жители Великобритании не знают, что и думать. Сначала женщину назвали "сумасбродной" и "сумасшедшей", но затем выяснилось, что все 30 собак были спасены Лиз от жестокого обращения хозяев и даже от смерти. С каждой собакой связана своя собственная история человеческой жестокости и равнодушия.

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По словам соседей и коллег, любовь к собакам Лиз унаследовала от семьи, в которой была воспитана. Ее мать была заводчицей западных горных терьеров, а отец управлял компанией по производству продуктов питания для животных.

Сама Лиз считает, что ее ответ не должен был стать сюрпризом для мужа: "Я думала, что спустя 25 лет совместной жизни он мог бы узнать обо мне достаточно, чтобы понять, как я себя поведу в такой ситуации. Но он просто сказал "или я, или собаки". С тех пор я его не видела, и не слышала. Он просто упаковал вещи и ушел".

Майк и Лиз встретились, когда ей было всего 16 лет, и поженились в 1991 году. После того, как семья переехала в фермерский дом с двумя спальнями и 20 сотками земли, Лиз решила открыть свой бизнес и открыла пансионат, а также основала благотворительную организацию для собак BedforBullies. Ее организация заботится о бультерьерах, которых не могут выручить из беды другие спасатели, о больных собаках и животных с поведенческими проблемами.

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К настоящему моменту на попечении Лиз находятся 30 спасенных собак, и у многих из них есть особые потребности: у двух бультерьеров выбит глаз, пятеро — глухие. Некоторые из них — бывшие бойцовские собаки, которых заставляли драться на потеху публике, один из псов страдает от повреждения головного мозга и других травм.

Им нужна постоянная забота, и Лиз признает, что обычно тратит около 18 часов в день на помощь бедным животным.

"Это очень напряженная работа, у меня не может быть выходного дня", — сказала она. "Я не могу позволить себе присесть с утра и почти до полуночи, а об отпуске и речи идти не может. И я не могу просто развернуться и сказать, что больше не буду этого делать. Это моя ответственность, я взяла этих собак и не могу их бросить".

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Хотя ее бизнес достаточно успешный, он не покрывает всех расходов. Ее домовладелец настаивает, чтобы она покинула дом вместе с собаками. Это неприятно, но Лиз не теряет присутствия духа. "Однажды я решилась на это, и теперь просто буду дальше делать то, что люблю".

Лиз любит собак так, как некоторые люди не умеют любить своих близких. Ситуация для размышления: а вы что скажете?