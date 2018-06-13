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В Румынии откроют первый русскоязычный детский сад

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Российско-румынское сотрудничество перешло на региональный уровень благодаря инициативе города Бая Маре.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Мэр румынского муниципия Бая Маре Кэтэлин Керекеш попросил местный совет проголосовать за партнерский проект, который подготовлен совместно с Союзом русинов румынского Подкарпатья и Посольством России в Румынии, передает ro.sputnik.md

Teodor Meleșcanu
© AFP 2018 / ATTILA KISBENEDEK
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Проект предполагает развитие экономических, культурных и спортивных связей между Россией и Румынией. В рамках этого начинания в Бая Маре должны открыть Российский культурно-экономический центр и первый в стране детский сад с обучением на русском языке.

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Далее предполагается развивать учебное направление в рамках российско-румынского партнерства.

"На базе этого договора есть шанс, что Бая Маре станет побратимом одного из российских городов", — отметил Керекеш.

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Теги:
партнерство, детский сад, Бая Маре, Румыния, Россия
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