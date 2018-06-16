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Бикини, архивное фото

"В 60 ягодка опять": этим фигурам позавидуют многие 20-летние девушки

© Sputnik / Alexey Malgavko
Общество
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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (92)
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"Мои года - мое богатство" - поется в известной песне, а мы представляем подборку знаменитостей, которые не стесняются ни возраста, ни нарядов, оголяющих фигуру.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Женщина всю жизнь стремится к совершенству. Получается у нее это или нет, но время зачастую берет свое. Фигура меняется, былая красота уходит. Чаще всего это случается, когда женщине исполняется 50 лет или чуть больше — на этапе так называемого кризиса среднего возраста. Однако над этими женщинами, голливудскими звездами, время не властно. 

Крис Дженнер, 62 года

Американская бизнес-вумен, телевизионный продюсер и телевизионная персона, получившая известность как участница реалити-шоу "Семейство Кардашян" очень аппетитно выглядит в свои годы.

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Актрису можно смело назвать королевой пляжных фото. Ее Instagram пестрит снимками в бикини, а в комментариях нет отбоя от заслуженных комплиментов.

 

Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (92)

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Теги:
бикини, звезды, возраст, Общество
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