"В 60 ягодка опять": этим фигурам позавидуют многие 20-летние девушки

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Женщина всю жизнь стремится к совершенству. Получается у нее это или нет, но время зачастую берет свое. Фигура меняется, былая красота уходит. Чаще всего это случается, когда женщине исполняется 50 лет или чуть больше — на этапе так называемого кризиса среднего возраста. Однако над этими женщинами, голливудскими звездами, время не властно.
Крис Дженнер, 62 года
Американская бизнес-вумен, телевизионный продюсер и телевизионная персона, получившая известность как участница реалити-шоу "Семейство Кардашян" очень аппетитно выглядит в свои годы.
Звезда "Основного инстинкта" не перестает удивлять фанатов своей нестареющей внешностью
Элизабет Херли, 52
Актрису можно смело назвать королевой пляжных фото. Ее Instagram пестрит снимками в бикини, а в комментариях нет отбоя от заслуженных комплиментов.