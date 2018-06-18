Пока все спали: землетрясение, пожар и опасное заболевание в Европе

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik.Число пострадавших во время сильного землетрясения на западе Японии превысило 200, подтверждается гибель трех человек, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Мирослав Ротарь Солнце после грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 19 и 20 июня

Погибшими по-прежнему считаются трое. Среди них — 9-летняя девочка в городе Такацуки, ее придавило стеной у школьного бассейна.

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Как сообщалось ранее, землетрясение с магнитудой 6,1 произошло утром в понедельник, сила подземных толчков составила шесть из семи баллов по японской системе. Его эпицентр находился на севере префектуры Осака, очаг залегал на глубине 13 километров.

Ликвидация пожара

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом пятиэтажном доме в центре Алма-Аты, жертв и пострадавших нет, рассказал официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов, которого цитирует РИА Новости.

Пожар на кровле жилого пятиэтажного дома в Алма-Ате начался утром в понедельник, прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания 100 человек, в том числе 20 детей.

"Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Площадь — 190 квадратных метров", — сказал представитель КЧС.

В тушении пожара принимали участие 40 человек личного состава противопожарной службы, задействовано 17 единиц техники, пишет РИА Новости.

Роспотребнадзор предупредил туристов о распространении кори в 28 странах Европы

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в текущем году в ряде регионов мира регистрируется эпидемическое неблагополучие по кори.

© Sputnik / Евгения Новоженина ЧМ-2018 : сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии

На территории Европы распространение кори наблюдается в 28 странах, при этом 76% составляют случаи местной передачи инфекции.

Сборная Бразилии сыграла вничью со Швейцарией в матче ЧМ-2018

Встреча группы Е, состоявшаяся в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:1. В составе бразильцев мяч забил Филиппе Коутиньо (20-я минута), признанный лучшим игроком матча. У швейцарцев отличился Стивен Цубер (50).

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По информации ФИФА, посмотреть на игру сборных пришли 43019 зрителей.

Пятикратным чемпионам мира предстоит выйти на поле с командой Коста-Рики 22 июня, швейцарцы в этот же день встретятся с Сербией в Калининграде.