Этнотуризм - опыт Молдовы, Белоруссии и Эстонии

Во вторник, 19 июня, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев-Минск-Таллин на тему "Сельский туризм - опыт Молдовы, Белоруссии и Эстонии".

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Набирающий популярность в Европе и мире сельский туризм, который еще называют этнотуризмом, привлекает внимание все большего количества путешественников. Как развивается инфраструктура сельского туризма в Молдове, Белоруссии и Эстонии? Что предлагают путешественникам туроператоры в этом сегменте? Как будет развиваться этнотуризм в дальнейшем? Эти и другие вопросы развития туризма обсудят:

в Кишиневе:

— председатель Ассоциации по развитию туризма в Молдове Виорел МИРОН;

— председатель Национальной Ассоциации этно, экологического и культурного туризма Светлана ЛАЗАРЬ.

в Минске:

— руководитель комитета экскурсионного и транспортного обслуживания Республиканского союза туристической индустрии Дмитрий МОРОЗОВ;

— заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии Дмитрий СКВОРЧЕВСКИЙ.

в Таллине:

— председатель правления, исполнительный директор НКО "Сельский туризм Эстонии" Райли МЕНГЕЛЬ;

— преподаватель Таллиннского университета, предприниматель в области сельского туризма, активист экотуризма в Эстонии Март РЕЙМАНН.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.