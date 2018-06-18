Этнотуризм - опыт Молдовы, Белоруссии и Эстонии

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Набирающий популярность в Европе и мире сельский туризм, который еще называют этнотуризмом, привлекает внимание все большего количества путешественников. Как развивается инфраструктура сельского туризма в Молдове, Белоруссии и Эстонии? Что предлагают путешественникам туроператоры в этом сегменте? Как будет развиваться этнотуризм в дальнейшем? Эти и другие вопросы развития туризма обсудят:
в Кишиневе:
— председатель Ассоциации по развитию туризма в Молдове Виорел МИРОН;
— председатель Национальной Ассоциации этно, экологического и культурного туризма Светлана ЛАЗАРЬ.
в Минске:
— руководитель комитета экскурсионного и транспортного обслуживания Республиканского союза туристической индустрии Дмитрий МОРОЗОВ;
— заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии Дмитрий СКВОРЧЕВСКИЙ.
в Таллине:
— председатель правления, исполнительный директор НКО "Сельский туризм Эстонии" Райли МЕНГЕЛЬ;
— преподаватель Таллиннского университета, предприниматель в области сельского туризма, активист экотуризма в Эстонии Март РЕЙМАНН.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.