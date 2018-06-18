Назван главный секрет человеческого счастья

Погоня за материальными ценностями и зависть, по словам буддийского лидера Далай-ламы, приносят человеку лишь страдания и мучения.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Счастье любому человеку принесет не осуществление безудержных желаний, а "покой ума", достичь которого помогут сострадание и альтруизм. Об этом заявил Далай-лама, слова которого цитирует РИА Новости.

"Человек, который воспитан в материалистической системе ценностей, будет хотеть все больше и больше. Безудержные желания разрушают и человека, и окружающую среду, и это все никому не приносит счастья. Счастье приходит, когда ум спокоен, когда в душе мир. Поэтому так важно тренировать свой ум", — сказал Далай-лама.

По его словам, "гнев, зависть, чувство конкуренции, страхи и другие негативные эмоции влекут за собой страдание".

© RIA Novosti . Григорий Сысоев За какие деньги купить счастье жителям Молдовы

"Уже научно доказано, что гнев буквально разрушает иммунную систему, в то время как сострадание и покой ума ее укрепляют. Если вы будете относиться к другим с состраданием и альтруизмом, то злобы, зависти и конкуренции в вас будет гораздо меньше, а счастья — гораздо больше", — уверен Далай-лама.

Он подверг критике современную культуру и систему образования за то, что они преимущественно "вращаются вокруг материалистических ценностей".

"Поэтому в наших сердцах так много зависти, соревновательности, ревности… Из-за материалистического настроя мы устремляемся к таким целям и создаем такие причины, которые повлекут за собой в итоге страдание, а не счастье", — поясняет буддийский лидер.

© Sputnik / Галина Кмит "Зеленое счастье": что роднит Кишинев и Чикаго

При этом "базовая человеческая природа — сострадательная" — и поможет обрести счастье, если к ней прислушиваться. "Без любви и сострадания нельзя рассчитывать на внутренний покой… И чтобы на планете воцарился мир, нужно вначале обрести мир в душе", — подчеркнул он.

Евгений Чебан — больным раком: цените каждое мгновение жизни!>>>

По его словам, все традиционные религии "несут это послание — любви, сострадания и терпения".