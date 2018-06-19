В других красках: как видят мир дальтоники

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Для этих людей кровь и трава одного цвета — коричневого. Они не различают сигналы светофора, могут надеть разноцветные носки, а в разговорах с малознакомыми стараются избегать обозначений цветов. По статистике, около восьми процентов мужчин — дальтоники. Женщин меньше — всего 0,4 процента.

Как ни парадоксально, но среди цветоаномалов есть фотографы и даже художники. Например, создатель олимпийского мишки Виктор Чижиков не различает оттенки красного и зеленого.

Страдающие дальтонизмом фотограф, художник и машинист метрополитена рассказали РИА Новости, с какими трудностями они сталкиваются в повседневной жизни.

Мир в коричневых тонах

Максим Змеев — известный фотограф. Но если у Максима спросить, какого цвета, например, дом на его снимке, он, скорее всего, ошибется. Змеев — дальтоник. Он не различает оттенки зеленого и красного, при определенном освещении может перепутать черный с синим.

"Представьте, кровь я вижу в трех разных цветах. Например, если она течет по руке — черная. Если размазать по белому листу бумаги — коричневая. Ярко-красная, как для большинства людей, — только если пробирку с кровью разглядывать на свет", — объяснил Максим.

© Photo : из личного архива Максима Змеева Максим Змеев

Зеленая лужайка для Змеева — коричневая, а огни светофоров загораются грязно-белым. С наступлением сумерек мир Максима и вовсе становится серым, будто на старинной кинопленке.

"Цвета я путал с раннего детства, но окончательно выяснилось, что я дальтоник, когда пошел в первый класс. Учительница давала задание нарисовать рисунок красным карандашом, но я брал в руки зеленый", — вспоминает фотограф.

Комиссия в военкомате официально подтвердила, что он — дальтоник. К слову, от воинской службы данная аномалия зрения не освобождает.

Фотограф говорит, что в повседневной жизни дальтонизм ему не сильно мешает: "Разве что прежде чем купить что-то из одежды, я всегда смотрю на сайте, какого она цвета. Кроме того, мне сложно собирать грибы. Вижу только желтые лисички, остальные, даже ярко-красные подосиновики, у меня сливаются с листвой. Часто я понимаю, что нашел гриб, только наступив на него".

Кроме того, дальтоникам сложно ориентироваться по указателям, особенно за границей. "Человек со стандартным цветовосприятием, увидев знак опасности, быстрее среагирует на красный цвет, а не на надпись "Attention". Нам же приходится считывать форму указателя (например, места, куда нельзя заходить, часто помечают крестом), надписи на знаке", — объясняет Максим.

В общении с малознакомыми людьми Змеев старается избегать фраз, которые касались бы цвета: "Я никогда не назначу встречу "у красного дома", поскольку просто не уверен, что он на самом деле красный. Если ошибаюсь, сразу говорю, что я дальтоник. Обычно люди воспринимают это с интересом, устраивают что-то вроде экзамена. Начинают расспрашивать, в каком цвете я вижу их одежду, окружающие предметы".

Профессиональному росту, говорит Змеев, дальтонизм не мешает. "Когда ты работаешь репортажным фотографом, цветовую гамму для тебя создает случай. Если же мне нужно снять постановочную фотосессию, заранее прикидываю, какие сочетания цветов мне нужны, и прошу модель подобрать одежду определенного колора", — описывает он тонкости процесса.

© Photo : Максим Змеев Одна из фотографий Максима Змеева. С наступлением сумерек мир фотографа окрашивается в серые тона

Зеленый медведь

Создатель олимпийского мишки художник Виктор Чижиков тоже дальтоник. Он даже подписывает на баночках с красками названия цветов, чтобы не перепутать. "Для меня мир предстает в бежевых тонах с яркими вкраплениями оранжевого и синего.

Но в дальтонизме есть и преимущества, ведь палитра некоторых цветов у меня намного богаче, чем у обычных людей. Например, если для большинства небо в солнечный день просто голубое, то я различаю на небосводе и синий, и фиолетовый, и васильковый, и лазурный", — объясняет Виктор Александрович.

В быту, говорит художник, ему эта особенность никогда не мешала. "Разве что иногда бывает перед женой неудобно, если она надевает, к примеру, розовую блузку, а я ей говорю: "Как тебе идет этот зеленый цвет", — смеется иллюстратор.

© Sputnik / А. Свердлов Репродукция иллюстрации из книги Корнея Чуковского "Доктор Айболит". Художник Виктор Чижиков. Издательство "Малыш".

Правда, Чижиков сразу уточняет: яркие оттенки он не путает: "Если на человеке, к примеру, ярко-зеленый шарф, я никогда не назову его коричневым. И естественно, я знаю, что трава и листья на деревьях зеленые. Но если передо мной свежевыкрашенный в оливковый цвет дом, скорее всего, приму его за бурый или коричневый".

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Без курьезных историй в жизни не обходилось. Художник вспоминает, как однажды ему заказали проиллюстрировать басню Крылова "Квартет". Медведя, понятное дело, Чижиков решил раскрасить в коричневый, только карандаш взял зеленый. "Едва успел переступить порог дома, как мой телефон начали обрывать сотрудники редакции.

"Виктор Александрович, у вас медведь зеленый. Это авторская задумка или краска закончилась?" — уточняли они. Пришлось объяснять, что я дальтоник, и зеленый цвет мое зрение трансформирует в коричневый", — рассказывает он.

Дальтонизм Виктору Чижикову передался по материнской линии — его дедушка тоже был дальтоником. Он понял, что с его цветовосприятием что-то не так, в семь лет: "Мы тогда с двоюродным братом ходили в лес за ягодами. Он показывал мне на куст с зеленой малиной, а сам уходил дальше — собирать спелую красную. А потом смеялся надо мной, когда я жаловался, что малина мне совсем не нравится. Однажды мне надоело есть кислятину, я начал собирать ягоды с куста брата. Так и понял, что не отличаю красный от зеленого".

К слову, в молодости проблемы с цветовосприятием у Виктора Александровича были более явными. Со временем разница сгладилась. "За всю жизнь никто из художественных редакторов, принимающих у меня иллюстрации, ни разу не заподозрил, что я дальтоник. Иногда я сам об этом рассказываю — и все сильно удивляются", — признается он.

"Водить поезда моя особенность не мешала"

Свою настоящую фамилию житель Харькова Андрей Безруков просит не называть. Дело в том, что, будучи дальтоником, молодой человек полтора года работал машинистом метро. А до этого проходил практику в качестве помощника машиниста на железной дороге. Сейчас он живет за границей, но не исключает, что через год-полтора захочет вернуться на Родину и устроиться на прежнюю работу.

"Я с детства знал, что являюсь цветоаномалом. Когда мне было лет пять, родители привели меня к окулисту. На плакате были изображены разноцветные фигуры, врач попросил показать их аналог на другом рисунке. Некоторые я угадать не смог", — вспоминает Андрей.

Он не различает красный и желтый цвета, иногда путает темно-синий с фиолетовым, светло-зеленый с серым. Но несмотря на аномалию зрения, решил поступать в железнодорожный техникум: "Поездами я был увлечен с детства, поэтому решил, что найду способ обхитрить медицинскую комиссию".

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Несколько месяцев молодой человек тренировал цветовосприятие: запоминал расположение огней на железнодорожных светофорах, просил друзей подсказывать ему, какого оттенка тот или иной предмет. Медкомиссию он в итоге прошел, хотя и признается, что пришлось схитрить.

"Я попал на практику дублером помощника машиниста. Сразу скажу: водить поезда моя особенность не мешала. Ночью светофоры видел гораздо четче многих коллег. Днем разглядеть сигналы было сложнее, так как свет от линз светофора в дневное время суток менее яркий. Но проявлялось это на дальних расстояниях, на которых даже у обычных людей зрение дает сбой. Кроме того, на железной дороге есть свои особенности в светофорной сигнализации, легко предугадать, какой сигнал за каким следует", — говорит Безруков.

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После практики Андрей поступил на курсы машинистов метро, где опять же без проблем прошел медкомиссию: "Перед осмотром у окулиста сильно нервничал, до утра повторял таблицы, боялся, что меня раскусят. Но проблем не возникло".

По словам харьковчанина, иметь идеальное зрение машинисту подземки вовсе необязательно. "Да, светофоры в тоннелях есть. Но чаще машинисты ориентируются по табло на пульте управления, на котором указана разрешенная скорость движения. Чем ближе до станции или впереди идущего состава, тем меньше будет разрешенная скорость", — объяснил Безруков.

© Sputnik / Александр Лыскин Вагон метро. Архивное фото

Он даже умудрился получить автомобильные права, хотя на Украине, как и в России, выдавать их дальтоникам запрещено. "Я не считаю, что представляю угрозу для других водителей или пешеходов. Мне кажется, управлять автомобилем можно даже при черно-белом зрении, ведь порядок цветов на светофорах везде одинаковый", — оправдывается Андрей.