Пока все спали: несчастный случай в Театре оперы и балета и санкции США

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Китай обвинил США в развязывании торговой войны.

© AP Photo / Ng Han Guan, Pool "Made in China": что заставило США ввести пошлины на китайские товары

В заявлении китайского ведомства говорится, что развязывание США торговой войны, нарушение рыночных правил наносят ущерб интересам не только обеих стран, но и всему миру. Дело в том, что президент США Дональд Трамп поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для возможного введения дополнительных пошлин в десять процентов, если Пекин будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию, отмечает РИА Новости.

В театре оперы и балета обнаружили тело мужчины

В оркестровой яме Театра оперы и балета, расположенном в Кишиневе, было обнаружено тело мужчины.

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По предварительным данным, погибшему было 70 лет, он работал в качестве инженера по технике безопасности, его тело нашли в оркестровой яме. Погибший упал со сцены, с двухметровой высоты. На место происшествия прибыла полиция сектора Буюканы.

Во Флориде застрелили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя — XXXTentacion

Полиция американского округа Броуард сообщила, что взрослый мужчина, который был доставлен в больницу, скончался. К автомобилю двадцатилетнего рэпера подбежали неизвестные. Свидетели сообщили, что это были двое чернокожих мужчин в толстовках. Один из них, в красной маске, выстрелил в исполнителя. Также сообщается, что из автомобиля рэпера забрали сумку Louis Vuitton, пишет РИА Новости.

Рейтинг Трампа достиг рекорда с начала его президентского срока

Не менее 45% американцев одобряют деятельность президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса аналитического агентства Gallup poll. Это самый высокий показатель с момента его вступления в должность.

Девяносто процентов одобряющих его деятельность — республиканцы. Отмечается, что независимо от деятельности Трампа, маловероятно, что он сможет получить большую поддержку среди демократов.

Gallup poll также сообщает, что на протяжении всего срока президентства рейтинги Трампа были значительно ниже, чем у его предшественников.

Опрос проводился по телефону 11-17 июня. В нем приняли участие 1511 человек. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта.