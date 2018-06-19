МВД России рассмотрит вопрос об упрощенной процедуре получения гражданства

Речь идет о льготных условиях для переселения соотечественников и лиц, которые в этом нуждаются.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел России рассмотрит вопрос об упрощении процедуры получения гражданства РФ соотечественниками, а также лицами, которые в этом нуждаются. Заявление заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова цитирует РИА Новости.

© Sputnik / Александр Натрускин Эксперт: получить гражданство РФ жителям Молдовы проще, чем они думают

По словам Зубова, концепция миграционной политики России предполагает разработку "дополнительных механизмов" переселения соотечественников. Как заявил замминистра, МВД при необходимости внесет изменения в законодательство РФ и обеспечит "льготные, понятные и исполнимые условия для предоставления гражданства лицам, которые нуждаются в нем, вынужденно покидают места своего проживания". Как подчеркнул Зубов, речь идет прежде всего о жителях Украины.

Ранее МВД РФ в сотрудничестве с телеканалом Russia Today запустили совместный проект "Не один на один" для помощи соотечественникам, которые хотели бы вернуться в Россию.