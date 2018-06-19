МВД России рассмотрит вопрос об упрощенной процедуре получения гражданства

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел России рассмотрит вопрос об упрощении процедуры получения гражданства РФ соотечественниками, а также лицами, которые в этом нуждаются. Заявление заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова цитирует РИА Новости.
По словам Зубова, концепция миграционной политики России предполагает разработку "дополнительных механизмов" переселения соотечественников. Как заявил замминистра, МВД при необходимости внесет изменения в законодательство РФ и обеспечит "льготные, понятные и исполнимые условия для предоставления гражданства лицам, которые нуждаются в нем, вынужденно покидают места своего проживания". Как подчеркнул Зубов, речь идет прежде всего о жителях Украины.
Ранее МВД РФ в сотрудничестве с телеканалом Russia Today запустили совместный проект "Не один на один" для помощи соотечественникам, которые хотели бы вернуться в Россию.