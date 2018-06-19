Петр Лучинский получил гражданство Румынии

С получением нового паспорта бывшего президента Молдовы поздравил городской чиновник Бухареста и экс-глава Румынии.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Второй президент Молдовы Петр Лучинский стал обладателем румынского паспорта. Об этом событии сообщил примар сектора №1 Бухареста Дан Тудораке.

"Визит господина Лучинского приурочен к получению им румынского гражданства. Желаю ему быть гражданином единой, процветающей и достойной страны", — написал в соцсетях Тудораке.

На опубликованных фотографиях вместе с Лучинским и Тудораке стоит экс-президент Румынии Емил Константинеску.

Петр Лучинский до 1991 года работал на ключевых постах Комсомола и Компартии Советского Союза. В 90-х годах был послом Молдовы в России, спикером парламента РМ двух созывов. С 1997 по 2001 год — президент Республики Молдова.