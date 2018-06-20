Пока все спали: Кишинев остался без мэра и выход США из Совета ООН

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Суд кишиневского сектора Центр принял решение не утверждать результаты выборов мэра Кишинева, второй тур которых состоялся третьего июня 2018 года.

© Fotolia / Andrey Burmakin Суд не утвердил результаты выборов мэра Кишинева

"Суд не признает законность выборов. Данное решение будет передано в окружной избирательный совет в течение 24 часов. В течение дня с момента провозглашения решения суда может быть подана апелляция. Решение суда окончательное и вступает в силу с момента провозглашения", — сказала судья Родика Бердило.

Второй тур местных выборов выиграл лидер Партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, которого поддержали 52,57% пришедших на участки избирателей (129 тысяч 432 гражданина). Его оппонент, кандидат от Партии социалистов Ион Чебан получил поддержку 116 тысяч 788 избирателей. При этом явка составила 39,12%.

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Мероприятие может пройти до конца 2018 года или уже в 2019 году.

"И то, и другое возможно", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных датах проведения мероприятия.

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Среди приоритетов, которые выделил президент, — улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресная социальная помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики, передает РИА Новости.

Выход США из Совета ООН по правам человека

США во вторник заявили о своем выходе из состава Совета ООН по правам человека, спровоцировав этим решением критику в свой адрес со стороны ряда стран и международных организаций, передает РИА Новости.

На пресс-конференции постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что ее страна пошла на этот шаг, потому что приверженность Вашингтона соблюдению прав человека не позволяет быть "частью лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку".

При этом она заявила, что США продолжат выступать за проведение реформы СПЧ ООН, и после ее реализации Соединенные Штаты смогут вернуться.

Хейли заверила, что США продолжат работу по защите прав человека за рамками организации после выхода из ее состава.

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