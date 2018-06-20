Вниманию граждан Молдовы в Германии — консульство проведет прием в Мюнхене

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Генеральное консульство Республики Молдова в Германии продолжает программу оказания услуг на выезде "Консульство приходит к вам". На этот раз работники консульства будут принимать граждан Молдовы в Мюнхене.

Прием состоится 6 июля 2018 года в офисе Почетного консульства РМ в Мюнхене (Бавария) по адресу: Ohmstraße 18, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

В ходе мероприятия будут предоставляться такие консульские услуги как: нотариальные действия, легализация, постановка на консульский учет, акты гражданского состояния, предоставление справки о несудимости, удостоверение личности, разрешение на эмиграцию, отказ от гражданства.

Предварительная запись ведется по телефону +491747110824 или по электронной почте frankfurt@mfa.md. Заявителей просят указать причину, побудившую обратиться в консульство, имя и фамилию, место проживания в Германии и номер своего телефона.