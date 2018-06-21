Пока все спали: гибель российского ведущего и самоубийство в Кишиневе

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Трагический инцидент произошел в Кишиневе в многоэтажном общежитии в секторе Буюканы.

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Было найдено тело 20-летней уроженки Калараша. Лужу крови заметил прохожий. Он и вызвал полицию.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. Поэтому основной версией считается самоубийство.

Гибель телеведущего в России

Посольство России в Колумбии подтвердило информацию о гибели российского ведущего Андрея Бородина в Колумбии.

"Тело было обнаружено в запертом номере в отеле Медельина. По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть", — заявил пресс-секретарь российского посольства Евгений Наумов, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, после приезда в Колумбию Бородин не вставал на консульский учет в дипмиссии.

"Посольство полностью держит под контролем ситуацию с погибшим и находится в контакте с местными властями", — отметил дипломат.

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о распаде СССР

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, заявившего, что он обрадовался распаду СССР.

Ранее Кикабидзе заявил, что был рад распаду Советского Союза. Он отметил, что "такую огромную махину трудно было развалить".

"Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости — нет", — написал Пушков в Twitter.

Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости — нет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 июня 2018 г.

Сечин предсказал дефицит нефти

Глава "Роснефти" Игорь Сечин предрек дефицит нефти на мировом рынке в ближайшие десять лет. Об этом он заявил в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров компании.

"Растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффект снижения ими капитальных вложений за последние пять лет", — сказал Сечин, которого цитирует РИА Новости.