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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Пока все спали: детали возможной встречи Путина и Трампа и лесные пожары

© Sputnik / Михаил Климентьев
Общество
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КИШИНЕВ, 22 июн —  Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в июле, передает РИА Новости.

"Рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле", — отметил Трамп.

Ранее Трамп уже заявлял о намерениях встретиться с российским президентом.

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Он сказал, что, возможно, скоро встретится со своим российским коллегой. Позже в беседе с журналистами Трамп сообщил, что встреча возможна летом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понимания по возможной встрече президентов РФ и США пока нет.

МВФ поприветствовал решение Евросоюза по долгу Греции

Международный валютный фонд приветствует решение ЕС по долгу Греции и намерен оценить эффективность принятых мер, но собственную программу кредитования Афин продолжать не планирует, заявила директор-распорядитель фонда Кристин Лагард, отмечает РИА Новости.

"Дополнительные меры по сокращению долга, о которых было объявлено сегодня, снизят риски рефинансирования Греции в среднесрочной перспективе и улучшат среднесрочные перспективы долга — и то, и другое мы приветствуем", — сообщила Лагард.

При этом Лагард намекнула, что у МВФ сохраняются сомнения относительно долгосрочной стабилизации долга.

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"Мы приветствуем решение европейских партнеров Греции постоянно пересматривать стабильность долга и предпринимать дополнительные меры по его сокращению, если необходимо. Это предоставит важную страховку в том случае, если оптимистичные долгосрочные макроэкономические предположения европейских институтов не реализуются", — добавила Лагард.

На Дальнем Востоке сгорело почти 10 тысяч гектаров леса за сутки

Почти 10 тысяч гектаров леса сгорело за последние сутки в регионах Дальнего Востока, значительная часть пришлась на Якутию, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

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"В минувшие сутки в ДФО возникли два новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовали 53 очага: 47 в республике Саха (Якутия), четыре в Магаданской области, два в Чукотском автономном округе", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Лесопожарные формирования ликвидировали за сутки семь возгораний. К утру пятницы продолжали гореть 46 пожаров: 41 в Якутии, три на Колыме и два на Чукотке.

Египет обжалует судейство в матче ЧМ-2018 с Россией

Египетская футбольная ассоциация обжалует в Международной федерации футбола (ФИФА) судейство матча с российской сборной на чемпионате мира.

Как утверждает руководитель ассоциации Хани Абу Реда, судейская бригада допускала очевидные ошибки. Рефери, по его словам, проигнорировал возможность воспользоваться видеоповтором в эпизоде с падением в штрафной нападающего Марвана Мохсена.

При этом Абу Реда уверен, что в данной ситуации должны были назначить пенальти.

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Самое интересное за ночь (37)

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Теги:
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