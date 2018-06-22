Пока все спали: детали возможной встречи Путина и Трампа и лесные пожары

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в июле, передает РИА Новости.
"Рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле", — отметил Трамп.
Ранее Трамп уже заявлял о намерениях встретиться с российским президентом.
Он сказал, что, возможно, скоро встретится со своим российским коллегой. Позже в беседе с журналистами Трамп сообщил, что встреча возможна летом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понимания по возможной встрече президентов РФ и США пока нет.
МВФ поприветствовал решение Евросоюза по долгу Греции
Международный валютный фонд приветствует решение ЕС по долгу Греции и намерен оценить эффективность принятых мер, но собственную программу кредитования Афин продолжать не планирует, заявила директор-распорядитель фонда Кристин Лагард, отмечает РИА Новости.
"Дополнительные меры по сокращению долга, о которых было объявлено сегодня, снизят риски рефинансирования Греции в среднесрочной перспективе и улучшат среднесрочные перспективы долга — и то, и другое мы приветствуем", — сообщила Лагард.
При этом Лагард намекнула, что у МВФ сохраняются сомнения относительно долгосрочной стабилизации долга.
"Мы приветствуем решение европейских партнеров Греции постоянно пересматривать стабильность долга и предпринимать дополнительные меры по его сокращению, если необходимо. Это предоставит важную страховку в том случае, если оптимистичные долгосрочные макроэкономические предположения европейских институтов не реализуются", — добавила Лагард.
На Дальнем Востоке сгорело почти 10 тысяч гектаров леса за сутки
Почти 10 тысяч гектаров леса сгорело за последние сутки в регионах Дальнего Востока, значительная часть пришлась на Якутию, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.
"В минувшие сутки в ДФО возникли два новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовали 53 очага: 47 в республике Саха (Якутия), четыре в Магаданской области, два в Чукотском автономном округе", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Лесопожарные формирования ликвидировали за сутки семь возгораний. К утру пятницы продолжали гореть 46 пожаров: 41 в Якутии, три на Колыме и два на Чукотке.
Египет обжалует судейство в матче ЧМ-2018 с Россией
Египетская футбольная ассоциация обжалует в Международной федерации футбола (ФИФА) судейство матча с российской сборной на чемпионате мира.
Как утверждает руководитель ассоциации Хани Абу Реда, судейская бригада допускала очевидные ошибки. Рефери, по его словам, проигнорировал возможность воспользоваться видеоповтором в эпизоде с падением в штрафной нападающего Марвана Мохсена.
При этом Абу Реда уверен, что в данной ситуации должны были назначить пенальти.