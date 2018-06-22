15:25 22 Июня 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD16.92
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.64
Поиск
Болельщики

Два Ростова - два разных мира: иностранные болельщики перепутали города

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
Получить короткую ссылку
17020

Чемпионат мира по футболу в России дарит множество курьезных и добрых человеческих историй.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Один из таких курьезов произошел с семейной парой из Швейцарии, об этом пишет RT.

Адриан и Габриэль Зеллвегер приехали поддержать свою сборную. Их история достойна экранизации, ведь действительно она напоминает сюжет кинокомедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" 

Подробности о приключениях иностранцев в России рассказала жительница Ростова-на-Дону Татьяна Чижикова. Она отметила, что гуляла с друзьями на свадьбе и увидела иностранцев, просящих о помощи тамаду.

"Но тамада на английском не разговаривала, да и мы тоже не особо. Общими усилиями смогли понять, что случилось. Посмотрели их распечатку бронирования и увидели, что их гостиница находится не в Ростове-на-Дону, а в Ростове Великом — это больше тысячи километров отсюда!", — отметила Чижикова.

Польские болельщики, архивное фото
© REUTERS / Eddie Keogh
Польские фанаты: открылись врата в рай - мы едем в Россию

Двухэтажный велосипед: бразильские болельщики приехали на нем на ЧМ-2018>>>

Оказалось, что при бронировании европейцы перепутали два города и вместо отеля в Ростове-на-Дону, где проходил матч, заказали номер в гостинице Ростова Великого. Гостиница называлась "Селивановъ". Взяв такси в аэропорту, иностранцы сказали ее название водителю. Таксист не догадался посмотреть их ваучер и поехал на улицу Селиванова в Ростове-на-Дону, очевидно, решив, что они живут в местной гостинице "Гранат".

"Когда я посмотрела их ваучер и сказала, что их гостиница и город находятся на расстоянии больше тысячи километров от нас, они долго смеялись. Были в таком шоке, что у нас в стране два Ростова. Не могли понять, как такое может быть", — добавила собеседница.

Гостей России приглашали посетить и свадьбу, но они смущались и ждали на улице. Но жители Ростова-на-Дону выносили им сок и закуски. Позже россияне связались со службой "112". На связи оказалась оператор-лингвист службы "112" в Ростовской области Яна Столбова. Она и пояснила ситуацию заблудившимся.

Безудержное счастье: болельщики отпраздновали успех России на ЧМ-2018>>>

Поначалу Адриан и Габриэль надеялись доехать до нужного города на такси. Но после объяснения, что это находится очень далеко, они согласились остаться в Ростове-на-Дону.

Габриэль Зеллвегер и Татьяна Чижикова
© Photo : Личный архив Татьяны Чижиковой
Габриэль Зеллвегер и Татьяна Чижикова

Общими усилиями граждан и сотрудников службы "112" гостям нашли гостиницу.

Отвезти их туда вызвались жители города. За то время, пока разрешалась проблема иностранцы успели подружиться с россиянами.

#ВидеоПас
© Facebook / Cristina Buga
#ВидеоПас: Молдова поддержала проведение ЧМ-2018 в России

"Габриэль была очень благодарна. Она попросила своего мужа сфотографировать нас с ней. Но контактов, к сожалению, у нас не осталось. Мы пытались разглядеть полное имя Габриэль в паспорте болельщика, который висит у нее на груди, но качество снимка на телефоне этого не позволило. Очень жаль. В самом начале мы говорили о том, что надо обменяться Instagram и телефонами. Она была настолько воодушевлена, что мы познакомились, что помогли им. Но во всей той суете мы растерялись. И теперь потерялись с ними", — с досадой рассказала жительница города.

Однако, как отмечает Яна Столбова, у гостей чемпионата мира, по всей видимости, всё сложилось хорошо. Как объяснила спасатель, те благополучно провели ночь в гостинице, а затем, вероятно, уехали в Москву. По крайней мере, говорит лингвист, паре объяснили, что если снова возникнут трудности или вопросы, они могут обратиться за помощью. Но звонков в службу "112" больше не поступало.

По теме

Болельщики сборной Сенегала убирают за собой мусор на ЧМ-2018
Болельщики ЧМ-2018 смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Москвы
Теги:
болельщики, помощь, ЧМ-2018, Ростов Великий, Ростов-на-Дону, Россия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сейм Латвии
    Доходчивая агитация

    Сейм Латвии отклонил поправки к закону о предвыборной агитации, запрещающие проводить ее на любом языке, кроме государственного.

  • Гроза, архивное фото
    Удар стихии

    На Литву обрушился ураган, несколько районов страны остались без света – в соцсетях активно обсуждают последствия разгула стихии.

  • Позитронно-эмиссионный и компьютерный томограф
    Клинический случай

    Пациента клиники Тартуского университета во время обследования забыли в магнитно-резонансном томографе – он провел в нем несколько часов.

  • Люди на улицах Минска
    Дело молодое

    Ко Дню молодежи Национальный комитет статистики Беларуси подготовил обзор с интересными фактами о молодых жителях республики.

  • Дегустация аджики
    "Жгучий" праздник

    Фестиваль популярной грузинской острой приправы – аджики - впервые пройдет в Грузии.

  • Батал Кобахия
    Сохранить историю

    Об акции по очистке древней крепости Цибилиум и значимости этого исторического сооружения рассказал замминистра культуры Абхазии.

  • Передача денег. Архивное фото
    Счет "Коррупционный"

    В Кыргызстане открывается депозитный счет для средств, поступающих в результате борьбы с коррупцией.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Да будет свет!

    Таджикистан планирует увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан до 1,5 миллиарда кВт/ч вместо прошлогодних 1,4 миллиарда кВт/ч.

  • Запорожская АЭС
    Договорились!

    Договоренность между властями Узбекистана и России о строительстве АЭС в республике достигнута, сейчас разрабатывается план реализации проекта.

  • День независимости РЮО
    Одиннадцать друзей Осетии

    Приглашение на празднование 10-й годовщины признания Южной Осетии принял президент Республики Сербской - помимо него в гости ждут еще десять глав государств.

  • Сейм Латвии
    Доходчивая агитация

    Сейм Латвии отклонил поправки к закону о предвыборной агитации, запрещающие проводить ее на любом языке, кроме государственного.

  • Гроза, архивное фото
    Удар стихии

    На Литву обрушился ураган, несколько районов страны остались без света – в соцсетях активно обсуждают последствия разгула стихии.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Sputnik FanZone 19_06_2018
В Кишиневе, в Sputnik FanZone, активно болели за футбол
77 лет назад началась оборона Брестской крепости
Героическое прошлое: 77 лет назад началась оборона Брестской крепости
Молдова в первые дни войны.
Как Молдавия отражала удары в первые дни войны

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться