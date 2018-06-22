Два Ростова - два разных мира: иностранные болельщики перепутали города

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Один из таких курьезов произошел с семейной парой из Швейцарии, об этом пишет RT.

Адриан и Габриэль Зеллвегер приехали поддержать свою сборную. Их история достойна экранизации, ведь действительно она напоминает сюжет кинокомедии "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Подробности о приключениях иностранцев в России рассказала жительница Ростова-на-Дону Татьяна Чижикова. Она отметила, что гуляла с друзьями на свадьбе и увидела иностранцев, просящих о помощи тамаду.

"Но тамада на английском не разговаривала, да и мы тоже не особо. Общими усилиями смогли понять, что случилось. Посмотрели их распечатку бронирования и увидели, что их гостиница находится не в Ростове-на-Дону, а в Ростове Великом — это больше тысячи километров отсюда!", — отметила Чижикова.

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Оказалось, что при бронировании европейцы перепутали два города и вместо отеля в Ростове-на-Дону, где проходил матч, заказали номер в гостинице Ростова Великого. Гостиница называлась "Селивановъ". Взяв такси в аэропорту, иностранцы сказали ее название водителю. Таксист не догадался посмотреть их ваучер и поехал на улицу Селиванова в Ростове-на-Дону, очевидно, решив, что они живут в местной гостинице "Гранат".

"Когда я посмотрела их ваучер и сказала, что их гостиница и город находятся на расстоянии больше тысячи километров от нас, они долго смеялись. Были в таком шоке, что у нас в стране два Ростова. Не могли понять, как такое может быть", — добавила собеседница.

Гостей России приглашали посетить и свадьбу, но они смущались и ждали на улице. Но жители Ростова-на-Дону выносили им сок и закуски. Позже россияне связались со службой "112". На связи оказалась оператор-лингвист службы "112" в Ростовской области Яна Столбова. Она и пояснила ситуацию заблудившимся.

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Поначалу Адриан и Габриэль надеялись доехать до нужного города на такси. Но после объяснения, что это находится очень далеко, они согласились остаться в Ростове-на-Дону.

© Photo : Личный архив Татьяны Чижиковой Габриэль Зеллвегер и Татьяна Чижикова

Общими усилиями граждан и сотрудников службы "112" гостям нашли гостиницу.

Отвезти их туда вызвались жители города. За то время, пока разрешалась проблема иностранцы успели подружиться с россиянами.

"Габриэль была очень благодарна. Она попросила своего мужа сфотографировать нас с ней. Но контактов, к сожалению, у нас не осталось. Мы пытались разглядеть полное имя Габриэль в паспорте болельщика, который висит у нее на груди, но качество снимка на телефоне этого не позволило. Очень жаль. В самом начале мы говорили о том, что надо обменяться Instagram и телефонами. Она была настолько воодушевлена, что мы познакомились, что помогли им. Но во всей той суете мы растерялись. И теперь потерялись с ними", — с досадой рассказала жительница города.

Однако, как отмечает Яна Столбова, у гостей чемпионата мира, по всей видимости, всё сложилось хорошо. Как объяснила спасатель, те благополучно провели ночь в гостинице, а затем, вероятно, уехали в Москву. По крайней мере, говорит лингвист, паре объяснили, что если снова возникнут трудности или вопросы, они могут обратиться за помощью. Но звонков в службу "112" больше не поступало.