Напиток для давления или лекарство: как кофе воздействует на человека

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Ученые Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне обнаружили, что кофеин помогает активизации белка p27, который имеется в митохондриях основных типов клеток сердца. В результате запускается процесс, который улучшает функции эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов. О результатах исследований немецких специалистов сообщило РИА Новости.

По словам ученых, подобный эффект достигается после того, как в организм поступает достаточное количество кофеина — согласно расчетам, это примерно четыре чашки кофе. Однако точный объем напитка исследователи не уточнили.

Специалисты указывают на то, что защитное действие вещества для сердца наблюдалось при таких заболеваниях, как диабет, ожирение, а также при возрастных изменениях. Ученые подчеркивают, что полученные выводы можно использовать как при составлении общей терапевтической стратегии, так и в качестве дополнительного диетического фактора для пожилых людей.