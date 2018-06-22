Москалькова: Киев не дал российскому консулу посетить Вышинского

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Украинские власти отказали руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому во встрече с российским консулом. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

По ее словам, она получила от российского МИД копию соответствующей ноты внешнеполитического ведомства Украины.

Москалькова добавила, что сама еще не получила разрешение на посещение россиян в украинских СИЗО, поэтому попасть к Вышинскому пока не может. При этом она cказала, что попросит свою украинскую коллегу Людмилу Денисову провести ее к Вышинскому, так как законы Украины позволяют местному омбудсмену взять в СИЗО иностранного гостя.

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Ранее президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных россиян на Украине и украинских — в России. Москалькова планировала посетить Вышинского 23 июня.

Дело Вышинского

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.