11:00 23 Июня 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD16.92
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.64
Поиск
Ливень в Кишиневе

Пока все спали: ливень "размыл" Кишинев, а Италия пригрозила распадом ЕС

© Sputnik / Яна Захарова
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (38)
140050

О событиях минувшей ночи читайте в традиционной утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. В Молдове с пятницы до утра субботы действует "желтый код" метеоопасности в связи с грозовыми дождями и шквалистым ветром. 

Тучи
© Sputnik / Rodion Proca
Последствия непогоды в Молдове: первые данные спасателей

Объем осадков, согласно предупреждению Госгидрометеослужбы, местами может достигнуть 20-25 литров на квадратный метр. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. 

Последствия непогоды в Молдове: первые данные спасателей>>>

В Кишиневе подтопленными оказались следующие улицы: Мунчештская, Албишоара, Скулень и Балканское шоссе, там во время ливня скопилось много воды.

Кишиневцы тем временем ищут номера, которые были во время ливня буквально смыты с автомобилей. 

Бывшую участницу "Дома-2" нашли мертвой в Москве

Тело Анастасии Тарасюк обнаружили около московского жилого комплекса "Золотые ключи", где она снимала квартиру. 

доступ запрещен полиция
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Загадочная смерть в селе Слобозия: полицейские пришли в ужас от увиденного

Сообщается, что Тарасюк страдала от депрессии. Ее последние отношения развалились из-за ее пристрастия к алкоголю. Женщина стояла на учете у нарколога, отмечает РИА Новости.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Погибшая была участницей "Дома-2" в 2013 году. Ей было 24 года.

В Италии заявили об угрозе развала ЕС в течение года

Будущее Евросоюза поставлено на карту и определится в течение ближайшего года, такое мнение высказал глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини.

"В течение года станет ясно, сохранится ли единая Европа", — сказал министр, которого цитирует РИА Новости.

Глава МВД отметил, что Италия больше не может пускать к себе мигрантов. 

Владимир Оленченко
© Sputnik / Alexey Tikhomirov
Оленченко: миграция в Европу сейчас стала доходным бизнесом

"Мы не можем принять ни одного человека. Напротив, мы бы хотели отправить куда-нибудь нескольких", — добавил он.

Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными политиками

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя и российского лидера Владимира Путина самыми опытными политиками в Генеральной Асамблее ООН, отметив, что у них есть много общего.

"Говоря об опыте: в Генассамблее ООН есть два наиболее опытных политика — других не припомню, возможно, они есть — один я, а другой — Путин. Потому что если сопоставить срок президентства и нахождения на посту премьер-министра, то у нас получается общий процесс в течение 15-16 лет. В результате этого процесса есть результаты, есть и то, что предстоит сделать", — заявил Эрдоган.

Тема:
Самое интересное за ночь (38)

По теме

Два Ростова - два разных мира: иностранные болельщики перепутали города
Рекордсмен: в Румынии врач за три месяца 131 раз брал взятки
Теги:
события минувшей ночи, пока все спали, молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Особняк на улице Ингороква, 6
    Гуляя по Тбилиси

    Колумнист Sputnik Екатерина Микаридзе в рамках проекта "Прогулки по Тифлису" рассказывает историю загадочного особняка на улице Ингороква.

  • Рабочий визит в Южную Осетию Олега Говоруна
    Главный по сотрудничеству

    Владимир Путин переназначил Олега Говоруна начальником управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

  • Саженцы, фото из архива
    Зеленый Баку

    Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.

  • Смерч в Армении
    Унесенные ветром

    На южном берегу Севана было замечено неожиданное для Армении природное явление – смерч.

  • Министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область
    Братья и сестры

    Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Коко горилла
В США умерла горилла, которая почти понимала человека и научилась говорить
Как футбольный фанат из Египта, прикованный к коляске, стал известен на весь мир
Как футбольный фанат, прикованный к коляске, стал известен на весь мир
Молдова в первые дни войны.
Как Молдавия отражала удары в первые дни войны

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться