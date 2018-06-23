Пока все спали: ливень "размыл" Кишинев, а Италия пригрозила распадом ЕС

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. В Молдове с пятницы до утра субботы действует "желтый код" метеоопасности в связи с грозовыми дождями и шквалистым ветром.
Объем осадков, согласно предупреждению Госгидрометеослужбы, местами может достигнуть 20-25 литров на квадратный метр. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Последствия непогоды в Молдове: первые данные спасателей>>>
В Кишиневе подтопленными оказались следующие улицы: Мунчештская, Албишоара, Скулень и Балканское шоссе, там во время ливня скопилось много воды.
Кишиневцы тем временем ищут номера, которые были во время ливня буквально смыты с автомобилей.
Бывшую участницу "Дома-2" нашли мертвой в Москве
Тело Анастасии Тарасюк обнаружили около московского жилого комплекса "Золотые ключи", где она снимала квартиру.
Сообщается, что Тарасюк страдала от депрессии. Ее последние отношения развалились из-за ее пристрастия к алкоголю. Женщина стояла на учете у нарколога, отмечает РИА Новости.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
Погибшая была участницей "Дома-2" в 2013 году. Ей было 24 года.
В Италии заявили об угрозе развала ЕС в течение года
Будущее Евросоюза поставлено на карту и определится в течение ближайшего года, такое мнение высказал глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини.
"В течение года станет ясно, сохранится ли единая Европа", — сказал министр, которого цитирует РИА Новости.
Глава МВД отметил, что Италия больше не может пускать к себе мигрантов.
"Мы не можем принять ни одного человека. Напротив, мы бы хотели отправить куда-нибудь нескольких", — добавил он.
Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными политиками
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя и российского лидера Владимира Путина самыми опытными политиками в Генеральной Асамблее ООН, отметив, что у них есть много общего.
"Говоря об опыте: в Генассамблее ООН есть два наиболее опытных политика — других не припомню, возможно, они есть — один я, а другой — Путин. Потому что если сопоставить срок президентства и нахождения на посту премьер-министра, то у нас получается общий процесс в течение 15-16 лет. В результате этого процесса есть результаты, есть и то, что предстоит сделать", — заявил Эрдоган.