Спасти мигранта: почти 600 человек выжили у берегов Испании

Испанская служба спасения на море обнаружила за субботу 569 мигрантов, которые пытались добраться до берегов Испании.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. У берегов Испании, а точнее — в водах моря Альборан, Гибралтарского пролива и Атлантического океана в районе Канарских островов была обнаружена 21 лодка с мигрантами, отмечает РИА Новости.

© AFP 2018 / FILIPPO MONTEFORTE Мигранты дробят Запад — теперь уже официально

Как пояснили в службе спасения, 569 мигрантов были обнаружены, начиная с полуночи, операция по поиску мигрантов в море продолжается, и цифра в течение дня скорее всего будет расти. Увеличение потока мигрантов, которые направляются в последние недели к берегам Испании, связано с хорошей погодой, установившейся в регионе.

Большинство спасенных, среди которых много детей и женщин, отправлены в город Тарифа и населенный пункт Барбате (провинция Кадис в Андалусии).

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Миграционный поток в Испанию в последнее время значительно увеличился. С января до берегов Испании через Средиземное море добрались более 12,1 тысячи мигрантов, 292 человека погибли или пропали без вести. Только за июнь прибыли почти столько же мигрантов, сколько за первые шесть месяцев 2017 года – около 4 тысяч.

В общей сложности с начала года через Средиземное море до Европы (Италия, Греция, Кипр и Испания) добрались почти 41 тысяча мигрантов, 960 погибли.