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Где молдаванину в ЕС хорошо: Евростат назвал самую дешевую страну

© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea
Общество
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Жители Молдовы, путешествующие в Европу без виз, давно знают: в некоторых странах делать покупки дешевле, чем у нас. В помощь тем, кто много путешествует, публикуем статистическое исследование потребительских цен в Европейском союзе, которое было проведено на основе данных за 2017 год.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. В прошлом году уровень цен на потребительские услуги и товары массового потребления в Европейском союзе значительно отличался, сообщает Евростат. Читайте в обзоре наших коллег Sputnik Беларусь, где дешевле путешествовать и совершать покупки.

Где жить хорошо

Специалисты зафиксировали самый высокий уровень цен в Дании, там он составил 142% от средних по ЕС. Следом идет Люксембург с 127%. Немного отстали Ирландия и Швеция (125%), чуть поодаль — Финляндия (122%).

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В Великобритании, которая инициировала выход из Европейского союза, зафиксированы цены на уровне в 117% к среднеевропейским.

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На противоположном конце рейтинга с самыми низкими ценами оказалась Болгария с 48%. Соседняя Румыния занимает второе место с 52%. Ближайшая из стран ЕС к нам Польша замыкает тройку с 56%.

Таким образом, можно подсчитать, что между самой дорогой и самой дешевой страной в Евросоюзе в прошлом году был трехкратный разрыв в ценах.

Где выгоднее делать покупки

Специалисты Евростата отмечают, что наибольшая разница в ценах сложилась в сфере обслуживания, в частности, в отелях и ресторанах, а также на алкогольные и табачные изделия.

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При этом самый высокий уровень цен на продовольственные товары сложился в Дании, Швеции и Австрии, а самый низкий — в Польше и Румынии.

Самым дорогим алкоголь оказался в Ирландии и Великобритании, а наиболее доступным — в Болгарии. Рестораны и гостиницы стоят более чем в 3 раза больше в Дании, чем в Болгарии.

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Наименьшую разницу в ценах между странами Евростат отмечает в такой товарной линейке, как бытовая электроника, одежда и личный транспорт.

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Теги:
уровень жизни, Евростат, Европа, Молдова, Общество
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