Господа и рабы - сколько детей в мире горбатятся ради нас

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. В нашем мире, который считается относительно благополучным, более 152 миллионов детей в возрасте от пяти до 17 лет вместо того, чтобы ходить в школу, должны работать бок о бок со взрослыми, чтобы заработать на хлеб, сообщает пресс-служба Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы.

Из числа вынужденных работать детей 58% — мальчики, 42% — девочки.

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Более 73 миллионов детей работают в рискованных условиях. Известно, что 70,9% из этих несовершеннолетних работают в сельском хозяйстве, 11,9% — в промышленности, 17,2% — в сфере услуг.

Международная организация труда провозгласила 12 июня Всемирным днем борьбы с детским трудом. МОТ признает, что использование детей в качестве рабочей силы стало серьезной проблемой, и для ее скорейшего разрешения необходимы эффективные меры. Ведь миллионы людей должны участвовать в различных общественных и национальных действиях, направленных на решение этой важной проблемы.