Горячая штучка: офицер в военной форме свела с ума футбольных болельщиков

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. В разгар Чемпионата мира по футболу болельщики, приехавшие со всего мира в Россию, рассказывают о своих впечатлениях в соцсетях.
В последние дни футбольные фанаты восхищаются красотой Татьяны Зимы — офицера конной полиции МВД. О русской красавице уже написала пресса Испании, Китая, Сербии, Болгарии, Индии и Перу.
На Instagram девушки подписались уже 22 тысячи человек. Гости России постоянно просят красавицу-офицера о совместном фото, просят контакты и приглашают в гости за границу. Замуж пока не звали.
Сердце вдруг вскинулось птицею,хотя,я давно уже сед.#женщина в форме #полиции,мне улыбнулась в ответ.И не скажу,что#красавица,только все нравится в ней.Женщины #вформе не старятся,женщины в форме стройней.Искры в глазах её прежде е,строгость мундира к лицу.Взгляд её,#мужество с нежностью,что не мешает бойцу.А какие задания,сложное #время даёт.Празднично,как на #свидание,женщина в форме идёт! #коннаяполиция#полиция#mypolice#mylife#model#horse
О сотруднице МВД известно не так много. Ей 25 лет, есть пятилетняя дочь, не замужем, болеет за футбольный клуб ЦСКА, имеет татуировку на правом плече.