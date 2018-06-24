20:58 24 Июня 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD16.92
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.64
Поиск
Татьяна Зима

Горячая штучка: офицер в военной форме свела с ума футбольных болельщиков

© Photo: Instagram / zimatatiana
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (93)
80220

Русская сотрудница правоохранительных органов стала звездой в Инстаграме.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. В разгар Чемпионата мира по футболу болельщики, приехавшие со всего мира в Россию, рассказывают о своих впечатлениях в соцсетях.

В последние дни футбольные фанаты восхищаются красотой Татьяны Зимы — офицера конной полиции МВД. О русской красавице уже написала пресса Испании, Китая, Сербии, Болгарии, Индии и Перу.

На Instagram девушки подписались уже 22 тысячи человек. Гости России постоянно просят красавицу-офицера о совместном фото, просят контакты и приглашают в гости за границу. Замуж пока не звали.

Сердце вдруг вскинулось птицею,хотя,я давно уже сед.#женщина в форме #полиции,мне улыбнулась в ответ.И не скажу,что#красавица,только все нравится в ней.Женщины #вформе не старятся,женщины в форме стройней.Искры в глазах её прежде е,строгость мундира к лицу.Взгляд её,#мужество с нежностью,что не мешает бойцу.А какие задания,сложное #время даёт.Празднично,как на #свидание,женщина в форме идёт! #коннаяполиция#полиция#mypolice#mylife#model#horse

O postare distribuită de Татьяна Зима (@zimatatiana) pe Dec 3, 2017 at 6:35 PST

О сотруднице МВД известно не так много. Ей 25 лет, есть пятилетняя дочь, не замужем, болеет за футбольный клуб ЦСКА, имеет татуировку на правом плече.

 

Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (93)

По теме

Мужчины трепещут: финал конкурса "Российская красавица 2018"
Прообразом пушкинской Татьяны была бессарабская красавица
Теги:
Инстаграм, красавица, ЧМ-2018, Татьяна Зима, Россия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Особняк на улице Ингороква, 6
    Гуляя по Тбилиси

    Колумнист Sputnik Екатерина Микаридзе в рамках проекта "Прогулки по Тифлису" рассказывает историю загадочного особняка на улице Ингороква.

  • Рабочий визит в Южную Осетию Олега Говоруна
    Главный по сотрудничеству

    Владимир Путин переназначил Олега Говоруна начальником управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

  • Саженцы, фото из архива
    Зеленый Баку

    Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.

  • Смерч в Армении
    Унесенные ветром

    На южном берегу Севана было замечено неожиданное для Армении природное явление – смерч.

  • Министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область
    Братья и сестры

    Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Sputnik FanZone
Sputnik FanZone: незабываемые эмоции
Хлестал хвостом — схватку леопарда и варана сняли на видео
Варан и леопард схлестнулись насмерть на глазах у посетителей заповедника
Молдова в первые дни войны.
Как Молдавия отражала удары в первые дни войны

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться