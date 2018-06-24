Горячая штучка: офицер в военной форме свела с ума футбольных болельщиков

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. В разгар Чемпионата мира по футболу болельщики, приехавшие со всего мира в Россию, рассказывают о своих впечатлениях в соцсетях.

В последние дни футбольные фанаты восхищаются красотой Татьяны Зимы — офицера конной полиции МВД. О русской красавице уже написала пресса Испании, Китая, Сербии, Болгарии, Индии и Перу.

На Instagram девушки подписались уже 22 тысячи человек. Гости России постоянно просят красавицу-офицера о совместном фото, просят контакты и приглашают в гости за границу. Замуж пока не звали.

О сотруднице МВД известно не так много. Ей 25 лет, есть пятилетняя дочь, не замужем, болеет за футбольный клуб ЦСКА, имеет татуировку на правом плече.