00:32 25 Июня 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD16.94
  • RUB0.27
  • RON4.22
  • UAH0.65
Поиск
Девушка достает еду из холодильника

"Военная диета": как быстро похудеть к отпуску

© Fotolia / Stokkete
Общество
Получить короткую ссылку
107 0 0

Новое слово в диетологии обещает потерю почти пяти килограммов за три дня

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. В последнее время стремительно набирает популярность "военная диета", авторы которой обещают минус пять килограммов меньше чем за неделю, сообщает Sputnik Южная Осетия. 

Участницы открытого чемпионата Забайкальского края по бодибилдингу в Чите
© Sputnik / Evgeny Yepanchintsev
Диеты больше не нужны: как сейчас выглядит идеальное женское тело

Согласно новой диете, в течение трех дней рекомендуется употреблять только мясо, тунец, сельдерей, грейпфрут и вареные яйца. Из напитков разрешается пить чай и кофе.

Авторы рациона обещают, что при соблюдении этой диеты за три дня уйдут 4,5 килограмма. Вес снижается за счет уменьшения количества калорий (1200 калорий). После трех дней диеты и до конца недели можно будет перейти на полноценное питание без подсчета калорий. Цикл можно повторять, до тех пор, пока не будут обретены желаемые формы.

По словам независимых экспертов, за три дня сложно уменьшить жировую прослойку. Вес уменьшится за счет сокращения объема воды и мышечной массы, а значит потерянные килограммы впоследствии все равно вернутся. Специалисты также отмечают, что с урезанием рациона возникает риск развития дефицита клетчатки, железа, кальция и предупреждают, что такая диета может быть опасна для диабетиков, гипотоников и людей с анемией.

По теме

Фитнес-тренер: стандарты красоты изменились – диеты больше не нужны
Кабасакал: формулы идеальной диеты не существует
Теги:
как похудеть, эффективная диета, диетолог, диета, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Особняк на улице Ингороква, 6
    Гуляя по Тбилиси

    Колумнист Sputnik Екатерина Микаридзе в рамках проекта "Прогулки по Тифлису" рассказывает историю загадочного особняка на улице Ингороква.

  • Рабочий визит в Южную Осетию Олега Говоруна
    Главный по сотрудничеству

    Владимир Путин переназначил Олега Говоруна начальником управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

  • Саженцы, фото из архива
    Зеленый Баку

    Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.

  • Смерч в Армении
    Унесенные ветром

    На южном берегу Севана было замечено неожиданное для Армении природное явление – смерч.

  • Министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область
    Братья и сестры

    Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Sputnik FanZone
Sputnik FanZone: незабываемые эмоции
Первый российский солнцемобиль протестировали в Сочи
Первый российский солнцемобиль протестировали в Сочи
Молдова в первые дни войны.
Как Молдавия отражала удары в первые дни войны

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться