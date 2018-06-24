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Флаг Турции

Пока все спали: в Турции начались выборы, а в Дурлештах едва не рухнул дом

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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События минувшей ночи читайте в традиционной утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. В Турции стартовали президентские и парламентские выборы, отмечает РИА Новости. 

Андрей Кошкин
© Photo: warfiles.ru
Кошкин: Эрдоган продолжает вести независимую политику

В избирательные бюллетени включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими проходят парламентские выборы.

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Всего на выборах в Турции имеют право проголосовать 56,3 миллиона избирателей. Избирательные участки будут открыты до 17 часов. Около 1,5 миллиона турецких избирателей досрочно проголосовали за рубежом.

Прошедший ливень разрушил стену жилого дома в Дурлештах

Жилой дом получил серьезные повреждения в результате разрушения ливнем подпорной стенки в столичном пригороде Дурлешты. 

Последствия ливня
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Разрушенная конструкция вместе с землей обрушилась на стены жилого дома и припаркованный возле нее автомобиль. Жители дома были напуганы. Они чудом не пострадали вместе с детьми при обрушении земли и бетонных конструкций. Прибыли спасатели, которые эвакуировали людей из аварийно-опасного здания.

Вице-премьер Италии назвал Макрона высокомерным за слова о мигрантах‍

Выступая в субботу на пресс-конференции после переговоров с премьером Испании Педро Санчесом, Макрон заявил, что "Италия не переживает миграционный кризис так, каким он был до прошлого года, а кто так говорит, лжет". По его словам, в Европе возник политический кризис, который "начали играющие на страхе экстремисты". 

Беженцы и мигранты
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Операция по спасению: почти 600 мигрантов выжили у берегов Испании

"Шестьсот пятьдесят тысяч высадок за четыре года, 430 тысяч запросов, представленных в Италии, 170 тысяч предполагаемых беженцев до настоящего времени размещаемых в гостиницах, казармах и квартирах с расходами на более 5 миллиардов евро. Если для наглого президента Макрона это не проблема, мы приглашаем его прекратить оскорбления и показать великодушие фактами, открыв многие французские порты и прекратив отказываться от женщин, детей и мужчин в Вентимилье (приграничный город, через который во Францию идет поток мигрантов — ред.)", — говорится в заявлении вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини, которое цитирует РИА Новости.

"Алые паруса" в Петербурге собрали десятки тысяч выпускников

Праздник выпускников школ "Алые паруса" прошел в Петербурге в ночь с 23 на 24 июня. В 22:00 после официального открытия и традиционного удара в рынду началась музыкальная шоу-программа, которую вели Иван Ургант и Даша Александрова, в концерте участвовали Quest Pistols Show, Alekseev, Каста, Виктория Дайнеко, Алсу, а также рэпер Баста.

Какой сегодня праздник 24 июня>>>

После полуночи в акватории Невы состоялось масштабное мультимедийное шоу. Кульминацией праздника стало появление бригантины под алыми парусами. По традиции в роли корабля из повести Александра Грина выступил шведский парусник Tre Kronor, пишет РИА Новости.

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Теги:
события ночи, пока все спали, Турция, Общество
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