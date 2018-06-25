09:03 25 Июня 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD16.94
  • RUB0.27
  • RON4.22
  • UAH0.65
Поиск
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Пока все спали: выборы в Турции выиграл Эрдоган, а у парламента Молдовы ночевали пикетчики

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (40)
181 0 0

События минувшей ночи читайте в традиционной утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге своих сторонников в Анкаре после победы на выборах, пообещал им работать днем и ночью, превратив свою страну в пример для всего мира, отмечает РИА Новости.

Андрей Кошкин
© Photo: warfiles.ru
Кошкин: Эрдоган продолжает вести независимую политику

Я благодарю каждого гражданина, который пришел на выборы и исполнил свой долг, какой бы партии он ни отдал свой голос. Благодарю всех кандидатов и их помощников. Мы получили наказ от народа. И в ближайшее время мы исправим все наши недостатки. В большей части мы закончили подготовку к переходу на президентскую систему. Определившись с министрами и аппаратом, мы примемся работать ночью и днем, выполним все свои обязательства и станем примером всему миру", — сказал Эрдоган.

Эрдоган побеждает на выборах главы государства с результатом 52,6% по данным обработки 99% бюллетеней, его основной соперник Индже набирает 30,7%, Демирташ — 8,4%, Акшенер — 7,3%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%.

Митинг до позднего вечера

Поздним вечером десятки людей, которые ранее участвовали в акции протеста, находились у здания парламента. 

Протесты в центре Кишинева 24-06-2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Воскресный протест в Кишиневе: как это было - онлайн-трансляция

Некоторые молодые люди играли в карты, другие играли на гитаре, были даже те, кто обсуждал последние футбольные события.

Митингующие собрались в воскресенье на центральной площади столицы, чтобы выразить несогласие с решением судов двух инстанций о непризнании итогов голосования на внеплановых выборах мэра Кишинева, на которых большинство получил Нэстасе.

Воскресный протест в Кишиневе мирно "парализовал" город>>>

В Китае мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей

Инцидент произошел в 7.20 в городе Яньтай. Мужчина на вилочном автопогрузчике совершил наезд на толпу людей вблизи одной из конечных станций общественного транспорта в районе Чжифу. 

В результате один человек от полученных ранений погиб на месте, еще более 10 пострадали.

Black Sea Fleet
© Sputnik / Alexey Naumov
Какой сегодня праздник 25 июня

Также был нанесен ущерб находившимся поблизости автомобилям, сообщает РИА Новости.

Из Таиланда эвакуировали россиянина, парализованного при инсульте

Михаил Глазов в сопровождении бригады врачей Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" вылетел в Москву регулярным рейсом "Аэрофлота" в 10.00 по местному времени.

В аэропорту 62-летнего россиянина и сопровождавших его врачей провожал до посадки в самолет сотрудник консульского отдела посольства, сообщили в дипмиссии.

Глазов прожил на острове Самуи восемь лет, 13 марта он был госпитализирован с третьим инсультом. Еще два инсульта он перенес в начале года. В результате третьего инсульта Глазов потерял возможность двигаться из-за левостороннего паралича. У россиянина, таиландская виза которого закончилась еще пять лет назад, не было средств ни на лечение, ни на возвращение на родину, пишет РИА Новости

Тема:
Самое интересное за ночь (40)

По теме

Будет ли ликвидирован в Молдове детский труд к 2025 году
Первый российский солнцемобиль протестировали в Сочи
Воскресный протест в Кишиневе мирно "парализовал" город
Теги:
события минувшей ночи, пока все спали
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Особняк на улице Ингороква, 6
    Гуляя по Тбилиси

    Колумнист Sputnik Екатерина Микаридзе в рамках проекта "Прогулки по Тифлису" рассказывает историю загадочного особняка на улице Ингороква.

  • Рабочий визит в Южную Осетию Олега Говоруна
    Главный по сотрудничеству

    Владимир Путин переназначил Олега Говоруна начальником управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

  • Саженцы, фото из архива
    Зеленый Баку

    Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.

  • Смерч в Армении
    Унесенные ветром

    На южном берегу Севана было замечено неожиданное для Армении природное явление – смерч.

  • Министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область
    Братья и сестры

    Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Sputnik FanZone
Sputnik FanZone: незабываемые эмоции
Первый российский солнцемобиль протестировали в Сочи
Первый российский солнцемобиль протестировали в Сочи
Правила поведения в аэропорту и на борту самолета
Правила поведения в аэропорту и на борту самолета

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться