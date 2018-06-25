Пока все спали: выборы в Турции выиграл Эрдоган, а у парламента Молдовы ночевали пикетчики

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге своих сторонников в Анкаре после победы на выборах, пообещал им работать днем и ночью, превратив свою страну в пример для всего мира, отмечает РИА Новости.

Я благодарю каждого гражданина, который пришел на выборы и исполнил свой долг, какой бы партии он ни отдал свой голос. Благодарю всех кандидатов и их помощников. Мы получили наказ от народа. И в ближайшее время мы исправим все наши недостатки. В большей части мы закончили подготовку к переходу на президентскую систему. Определившись с министрами и аппаратом, мы примемся работать ночью и днем, выполним все свои обязательства и станем примером всему миру", — сказал Эрдоган.

Эрдоган побеждает на выборах главы государства с результатом 52,6% по данным обработки 99% бюллетеней, его основной соперник Индже набирает 30,7%, Демирташ — 8,4%, Акшенер — 7,3%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%.

Митинг до позднего вечера

Поздним вечером десятки людей, которые ранее участвовали в акции протеста, находились у здания парламента.

Некоторые молодые люди играли в карты, другие играли на гитаре, были даже те, кто обсуждал последние футбольные события.

Митингующие собрались в воскресенье на центральной площади столицы, чтобы выразить несогласие с решением судов двух инстанций о непризнании итогов голосования на внеплановых выборах мэра Кишинева, на которых большинство получил Нэстасе.

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Инцидент произошел в 7.20 в городе Яньтай. Мужчина на вилочном автопогрузчике совершил наезд на толпу людей вблизи одной из конечных станций общественного транспорта в районе Чжифу.

В результате один человек от полученных ранений погиб на месте, еще более 10 пострадали.

© Sputnik / Alexey Naumov Какой сегодня праздник 25 июня

Также был нанесен ущерб находившимся поблизости автомобилям, сообщает РИА Новости.

Из Таиланда эвакуировали россиянина, парализованного при инсульте

Михаил Глазов в сопровождении бригады врачей Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" вылетел в Москву регулярным рейсом "Аэрофлота" в 10.00 по местному времени.

В аэропорту 62-летнего россиянина и сопровождавших его врачей провожал до посадки в самолет сотрудник консульского отдела посольства, сообщили в дипмиссии.

Глазов прожил на острове Самуи восемь лет, 13 марта он был госпитализирован с третьим инсультом. Еще два инсульта он перенес в начале года. В результате третьего инсульта Глазов потерял возможность двигаться из-за левостороннего паралича. У россиянина, таиландская виза которого закончилась еще пять лет назад, не было средств ни на лечение, ни на возвращение на родину, пишет РИА Новости.