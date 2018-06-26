Журналистов не пустили на Украину для участия в конференции по свободе СМИ

Два представителя российской прессы не смогли попасть на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Украине - им запретили въезд в страну.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Сотрудницу телеканала RT Полу Слиер и российского телеведущего Евгения Примакова не пустили на Украину, где они планировали посетить экспертную конференцию ОБСЕ по свободе СМИ, пишет РИА Новости.

Примакову объявили, что он несет угрозу безопасности и запретили посещать Украину в ближайшие пять лет.

Посольство России в Киеве уже готовит ноту протеста в МИД Украины из-за отказа во въезде Примакову.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян отреагировала на произошедшее в Twitter.

Нашего израильского собкора Полу Слиер не пустили в Цеевропу, куда она ехала выступать на конференции ОБСЕ по свободе прессы и СМИ.



Дорогое ОБСЕ! Вы б еще марш в поддержку евреев догадались в Киеве провести. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 26 июня 2018 г.

"Свобода СМИ" на Украине

Представители иностранных СМИ неоднократно подвергались дискриминации и гонениям на Украине — от отказа во въезде до задержаний и арестов.

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В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию при органах госвласти 115 российских СМИ.

На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД России не раз призывал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.

В декабре прошлого года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.

Последним серьезным случаем притеснения свободы слова стал арест в мае текущего года руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его обвинили в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.