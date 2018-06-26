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Отдых на пляже

Эти пляжи на Украине стоит избегать: купаться там опасно

© Sputnik / Nikolay Hiznyak
Общество
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Какие пляжи на Украине небезопасны для купания: где лучше отдохнуть в соседней стране?

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Сезон отпусков в самом разгаре, и жители Молдовы стараются вырваться поближе к морю. Многие наши соотечественники выбирают для отдыха пляжи Украины. Отдохнуть на морском побережье молдаване не прочь даже на выходные. Во-первых, близко, во-вторых, — привычно, ну а самое главное — весьма дешево. Правда, прежде чем отправиться на Украину, стоит иметь в виду, что не на всех пляжах этой страны можно будет искупаться.

"Вода на 96 украинских пляжах небезопасна для купания. Такие данные опубликовал Центр общественного здоровья, основываясь на результатах экспертизы воды, проведенной 15-21 июня", — сообщается на сайте министерства здравоохранения Украины.

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Ведомство опубликовало перечень пляжей (речных и морских), от отдыха на которых лучше отказаться. В частности, согласно размещенной на сайте Минздрава информации, стоит обходить стороной пляжи "Стрелка" и "Радуга" в Николаеве, Центральный пляж в Запорожье, городской пляж "Левобережный" и Центральный пляж в Мариуполе.

По данным Центра общественного здоровья, с 15 по 21 июня проведено свыше 500 исследований проб воды на территории южных областей Украины, у которых есть выход к морю, из них 2% не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение.

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Больше информации о состоянии украинских пляжей можно найти на сайте министерства или Центра общественного здоровья.

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Теги:
предупреджение, пляж, купание, опасность, крым украина, Молдова, Украина, Медицина и здоровье
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