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Создатель крупнейшей мировой социальной сети Facebook Марк Цукерберг

Пока все спали: Цукерберг едва не потерял Facebook, а в НАТО приняли новую стратегию

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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События минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. В обозримом будущем НАТО рискует утратить превосходство в воздухе, говорится в новой стратегии альянса по развитию ВВС. 

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Среди главных угроз — современные системы ПВО и космические средства.

"Признаем, что десятилетия неоспоримых по превосходству воздушных операций могут завершиться", — пишет пресс-служба альянса.

В новой стратегии излагаются нынешние и будущие условия, в которых будут действовать военно-воздушные силы союзников, отмечает РИА Новости.

Цукерберга могут сместить с поста главы Facebook

Крупные инвесторы Facebook, которые совокупно владеют акциями компании на три миллиарда долларов, намерены добиться увольнения ее основателя Марка Цукерберга с поста председателя правления и лишения его власти в компании. 

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Инвесторы Facebook все больше недовольны тем, как основатель компании руководит социальной сетью. По их словам, они еще никогда не были настолько разъяренными с 2012 года, когда компания вышла на торги. После ряда скандалов — от использования платформы для влияния на выборы в США до безнаказанного сбора данных пользователей компанией Cambridge Analytica — разочарование владельцев акций росло все больше, передает РИА Новости.

Недовольные инвесторы связывают возникновение этих проблем со способом управления Facebook. По их мнению, должной реакции на все проблемы не последовало, потому что корпоративная структура компании делает Цукерберга неприкосновенным в роли исполнительного директора и председателя правления.

Инвесторы открыто требуют, чтобы Цукерберг ушел в отставку с должности председателя правления, а на его место был нанят независимый исполнительный директор. Они также хотят отменить двухуровневую структуру акций Facebook, потому что это позволяет Цукербергу и членам его ближайшей команды сосредоточить слишком много власти в своих руках. 

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Фактически это означает, что Цукерберг может потерять Facebook, более того — он его уже едва не потерял. 

Новак отметил перспективы сотрудничества с США в энергетике

Министр энергетики Александр Новак заявил журналистам, что у России и США есть много направлений сотрудничества в энергетике.

Новак со своим американским коллегой Риком Перри обсудил вопросы двустороннего взаимодействия, его нынешнего состояния и перспектив. В частности, шла речь "о возможности расширения сотрудничества, в том числе по вопросам, связанным с продвижением газа как наиболее экологичного продукта на мировых рынках — и в форме трубопроводного газа, и в форме СПГ".

"В этой части есть много направлений кооперации и сотрудничества", — сказал министр, добавив, что "энергетика может стать драйвером развития наших отношений". 

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Новак также пригласил Перри на Российскую энергетическую неделю — международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики, который пройдет с 3 по 6 октября в Москве, пишет РИА Новости.

Дания намерена задержать реализацию "Северного потока — 2"

В парламент Дании внесены законодательные инициативы, которые позволят наложить вето или же задержать реализацию проекта.

"Конечно, мы думали над вопросом "Северного потока — 2". Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может. Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение, и на самом деле это очень трудно предсказать. У меня есть сильное ощущение, что нам надо вынести этот вопрос на европейский стол переговоров для европейских стран. Необходимо обратить внимание на все предостережения, все проблемы, надо воспринимать все вопросы, связанные с Украиной, очень-очень серьезно", — заявил премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен, которого цитирует РИА Новости.

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Теги:
события минувшей ночи, пока все спали, молдова, США, Россия, Общество
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