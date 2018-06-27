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Стеклопакеты

Люди не верят, что площадь квартиры на этих фото — лишь 22 квадратных метра

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Молодые архитекторы показали, как из обычной "малосемейки" можно сделать дизайнерскую квартиру.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Квартирный вопрос в нашей стране обостряется двумя обстоятельствами. 

Строительство
© Sputnik / Михаил Мокрушин
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С одной стороны, у людей не хватает денег на большие квартиры — это дорого не только при покупке, но и в эксплуатации, ведь оплата коммунальных услуг обходится жителям Кишинева в круглую сумму. С другой стороны, даже в небольших квартирках хочется жить красиво. Но вот проблема, на небольших площадях негде развернуться воображению.

На пространстве (если это, вообще, можно назвать "пространством") однокомнатной квартиры все же можно воплотить интересный проект. Но вот в случае с "малосемейкой" дизайн — дело безнадежное. Стандартный евроремонт с заменой пола и дверей — пожалуй, вот и все, что может себе позволить среднестатистический владелец квартиры гостиничного типа. Ведь не бывает никаких дизайнерских решений на 20 квадратных метрах.

"Бывает!" — решили доказать молодые архитекторы одной из тайваньских дизайнерских студий. И доказали. Они придумали блестящий вариант — как максимально использовать пространство в квартире площадью всего 22 квадратных метра. Это настоящий "умный дом" — не в том смысле, что он набит электроникой, а в том, что здесь по-умному использован каждый квадратный сантиметр площади.

Мотивы у тайваньской студии были несколько иные, чем в Молдове — на Тайване элементарно не хватает свободного места, и дороговизна жилья там вызвана именно этим фактором. Дизайнеры специально использовали недорогие материалы и простые конструкторские решения. Свой проект они разработали, ориентируясь на молодых людей, у которых обычно не слишком много денег. И этот проект стал прекрасным практическим примером, что даже на небольших площадях есть пространство для полета фантазии. Ведь все мы хотим жить в красивом и уютном доме.

Единственное, что может смутить в этом проекте жителей Молдовы, любящих поэкспериментировать с дизайном — это высота потолков. Тайваньские дизайнеры работали в квартире с высотой потолков в пять метров, в помещении, которое явно перестроено под жилое пространство из какого-нибудь склада или цеха. Это позволило соорудить в квартире эдакий "второй этаж", где в полный рост не вытянешься, зато спальное место туда вписывается идеально.

Кроме того, как заметили некоторые люди, прошедшие "испытания ремонтом", увлечение перестройкой жилища иногда заканчивается тем, что ремонт становится дороже, чем собственно квартира.

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Но в конце концов, мы говорим не об оформлении роскошного трехэтажного особняка с подземным гаражом, а о том, как сделать красивый дом на площади "малосемейки". Это, знаете ли, отдельное искусство. И самое главное в этом проекте — все-таки вдохновение. Не обязательно откладывать жизнь "на потом", живите здесь и сейчас, украшайте вашу жизнь всеми силами. Молодые ребята из Тайваня доказали, что это вполне возможно. 

Прокрутите текст вниз, посмотрите фото и чертежи, и если вам понравилось (или наоборот, не понравилось), сообщите нам в комментариях, что вы думаете!

Уголок-гостиная.

Кухня.

Ванная.

Общий вид.

Чертеж.

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Теги:
недвижимость, дизайн, квартира, Тайвань, Общество
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    Министр финансов Литвы Вилюс Шапока предрек Литве попадание в "ловушку среднего дохода" из-за сокращения финансовой помощи ЕС.

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