Страшные подробности: представителей какой профессии чаще всего атакует рак

Ученые выяснили, что у риск развития рака груди, матки, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы и других видов онкологических заболеваний у сотрудников экипажей самолетов выше, чем у других.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. У бортпроводников выше риск развития нескольких видов рака, чем у людей других профессий. К такому выводу пришли специалисты Школы общественного здоровья при Гарвардском университете. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Environmental Health.

Ученые сравнили данные о здоровье более пяти тысяч бортпроводников и почти трех тысяч мужчин и женщин с похожим экономическим статусом. Выяснилось, что риск развития рака груди, матки, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы и других видов онкологических заболеваний у сотрудников экипажей самолетов выше.

Например, в случае с раком груди у бортпроводников уровень заболеваемости составил 3,4%, у группы населения, с которой их сравнивали, — 2,3%. При этом для многодетных или, наоборот, бездетных стюардесс риск рака груди растет по мере увеличения стажа.

В Школе общественного здоровья такие результаты объясняют профессиональными особенностями работы бортпроводников — в частности, они подвергаются ионизирующему облучению на больших высотах. Еще один фактор риска — сбой в работе циркадных ритмов из-за ненормированных рабочих дней.

Авторы подчеркивают, что в США риск для экипажей самолетов выше, чем в Европе.

"В Евросоюзе уровень радиации, которому подвергается экипаж, отслеживается, и график работ составляется таким образом, чтобы минимизировать дозу облучения, особенно для беременных женщин. В США такого нет", — рассказала один из авторов исследования Ирина Мордюкович.

По ее словам, результаты "ошеломляют", если принять во внимание, что среди исследуемой группы населения было мало курящих и людей с лишним весом.

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Мордюкович отмечает, что бортпроводники могут принимать определенные меры, которые помогают снизить риск, — например, защищаться от ультрафиолетового излучения с помощью специального крема, а также нормально высыпаться в выходные, есть здоровую пищу и заниматься спортом.