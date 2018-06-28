Пока все спали: климатическая катастрофа и двойные стандарты ЕС

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Евросоюз применяет двойные стандарты к "Северному потоку — 2", сказал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, которого цитирует РИА Новости.

"Мы не являемся частью проекта, мы не можем быть против него. Но я могу сказать, что имеют место неприемлемые двойные стандарты", — сказал он.

По словам министра, бывший проект "Южный поток", который бы увеличил диверсификацию маршрутов для Центральной Европы, был "убит" Еврокомиссией.

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"А теперь мы снова не видим поощрения со стороны комиссии. Я не могу представить никаких извинений или причин, которые бы комиссия могла привести", — заявил Сийярт.

Россия в 2014 году из-за позиции ЕС прекратила работы по "Южному потоку", который должен был пройти по Болгарии, Сербии и Венгрии, в пользу нового газопровода по дну Черного моря в сторону Турции ("Турецкий поток").

США призвали страны Совбеза ООН ввести санкции против Ирана

Заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн призвал страны Совета безопасности присоединиться к Вашингтону и ввести санкции против Ирана за "пагубное поведение" страны в регионе.

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"Когда мы сталкиваемся со страной, которая постоянно нарушает резолюции совета, очень важно продолжать политику значимых последствий", — сказал он на заседании СБ ООН, посвященном выполнению Тегераном ядерной сделки.

Он добавил, что США готовы работать с членами совета, чтобы предпринять шаги против "угрозы, которую представляет Иран".

Ученые предсказали климатическую катастрофу

В северной части Баренцева моря наблюдаются резкие климатические изменения, сообщают норвежские ученые. Выводы исследователей опубликованы в научном издании Natural Climate Change.

По словам специалистов, арктический климат в регионе вскоре может поменяться на более теплый, присущий атлантической климатической системе.

Отмечается, что в основном этому способствует низкий уровень поступления пресной воды, которую Баренцево море получает в процессе таяния льдов.

Баренцево море можно поделить на две части с разными климатическими условиями: холодная северная и более мягкая южная. Экосистема северной части зависит от ледяного покрова. При нормальном климатическом цикле ледяной покров тает, насыщая море пресной водой, которая зимой вновь образует ледяной покров. Ученые заявляют, что холодные воды отступают на север из-за напора теплых атлантических, отмечает РИА Новости.